Ureinwohner im Porträt

Marta (l.), Ronja, Philipp und Luca sind von den Vitrinen fasziniert. © Ludwig

Klein und bunt präsentiert sich die Weltgeschichte um 1500 im Karl-Wörn-Haus. Hier taucht der Besucher ein in ein lebensgroßes Wimmelbild, in dem die Geschichte von den Anfängen der Reformation bis zu der Eroberung der Neuen Welt dargestellt wird. Modellfiguren aus ganz Deutschland, England und Frankreich machen in Schaukästen die Geschichte lebendig.

Die Achtklässler, der Karl-Friedrich-Schimper Gemeinschaftsschule, die sich bereits seit mehreren Wochen mit dieser Zeit des Umbruchs, der Entdeckungen und Erfindungen beschäftigen, erkannten viele Szenen wieder, die sich ihnen in den Vitrinen zeigten. „Uns gefiel am besten die Szenen mit dem Zahnreißer“, resümierte eine Gruppe Schülerinnen, die es bei der Vorstellung ohne Betäubung einen Zahn gezogen zu bekommen, schauderte. „Wir fanden die Szenen mit den Azteken und Mayas im Kampf mit den Spaniern am interessantesten“, fassten einige Jungs zusammen, die sich das Aussehen der Ureinwohner bisher nicht vorstellen konnten. Damit bot die Ausstellung der Klasse einen bildhaften Eindruck von der Welt um 1500 und machte die Ereignisse für die Schüler greifbarer. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.11.2019