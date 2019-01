Urkunden für Arbeit auf dem Friedhof

„Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich junge Leute aus eigenen Beweggründen aktiv in Veranstaltungen anlässlich des Volkstrauertages auf dem Friedhof einbringen“, sagte Sabine Englert in ihrer Eigenschaft als Ortsbeauftragte des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge bei einer Feierstunde. In deren Verlauf wurden Lily Pohl und Daniel Englert für ihre eindrucksvollen Wortbeiträge anlässlich der offiziellen städtischen Gedenkfeier zum Volkstrauertag 2018 auf dem Friedhof mit Dankesurkunden und einem anerkennenden Präsent gewürdigt.

Die Inhalte der Ansprachen und Gedanken der beiden 14- und 15-jährigen Jugendlichen zu diesem nachdenklichen Ehrentag gegen das Vergessen hatten viele Besucher nachdrücklich beeindruckt. „Dies kam als Lob und Anerkennung bei sehr vielen anschließenden Stellungnahmen zum Ausdruck“, hob Sabine Englert hervor. „Wir haben dies aus voller persönlicher Überzeugung getan und würden es jederzeit wieder tun“, betonten Lily und Daniel.

Die Fünfzehnjährige hatte sich im Rahmen ihres Sozialprojektes zur Konfirmation unterstützend für Sabine Englert bei der Pflege der Soldatengräber eingebracht. Daniel ist innerfamiliär an der Seite seiner Mutter diesbezüglich ständig im Einsatz. Über die besondere Wertschätzung seitens des Volksbundes zeigten sich beide sehr erfreut. rie

