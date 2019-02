USA und Kanada auf der Reiseliste

In der Zeit vom 1. bis 14. September (Sonntag bis Samstag) zieht es die reiselustigen Gartenfreunde über den „großen Teich“ in die USA und Kanada zu den Höhepunkten des Ostens.

Die Reise beginnt in Newark und führt zu den Sehenswürdigkeiten von New York, Philadelphia und Washington. Auf dem Weg nach Kanada werden die Niagarafälle besucht, dazu gehört eine Bootsfahrt. Zu den Highlights in Toronto gehört natürlich auch die Auffahrt zum CN-Tower.

Im kanadischen Osten werden nach Ottawa, Gatineau und der Inselwelt des St. Lorenz-Stroms auch Quebec und Montreal besucht. Zurück in den USA geht es nach einer zweitägigen Erkundung von Vermont, New Hampshire, sowie Boston wieder nach New York und Newark. Auch Nichtmitglieder können mitreisen.

Weitere Auskünfte über die Reisemodalitäten sowie Preise erteilt der Vereinsvorsitzende Hermann Wörn, Telefon 06202/1 51 84. rie

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.02.2019