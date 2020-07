Uwe Lüttinger ist Stellvertreter des Dekans

Schwetzingen/Wiesloch.Das katholische Dekanat Wiesloch hat einen neuen stellvertretenden Dekan. Erzbischof Stephan Burger hat den leitenden Pfarrer der Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt, Uwe Lüttinger, zum 1. Juli zum Vertreter des amtierenden Dekans Jürgen Grabetz (Hockenheim) ernannt. Er ergänzt damit das Dekanatsleitungsteam, das an der Spitze des Dekanats Wiesloch mit seinen sieben Kirchengemeinden steht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für Pfarrer Lüttinger bedeutet dies eine weitere Herausforderung zu bestehenden Aufgaben, auf die er sich freut: „Ich darf mich mit meinem Gaben und Fähigkeiten auch auf der sogenannten Mittleren Ebene des Bistums einbringen und kann so aktiv Kirche mitgestalten“, entgegnet er auf die Frage dieser Zeitung, was die neue Aufgabe für ihn persönlich bedeutet. Als Stellvertreter von Dekan Grabetz vertritt er diesen und nimmt regelmäßig an Dekanatssitzungen teil – ein zusätzliches und neues Feld, das seinen bisherigen umfänglichen Aufgabenbereich erweitert. Lüttinger war erst Mitte November 2019 im Dekanat begrüßt und in der hiesigen Seelsorgeeinheit in sein Amt eingeführt worden. Zuvor war er leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Karlsruhe-Hardt.

„Gewohntes neu überdenken“

Auf den neuen stellvertretenden Dekan kommt eine spannende Zeit zu: Im Erzbistum Freiburg hat im vergangenen Jahr die sogenannte „Kirchenentwicklung 2030“ begonnen. Zusammen mit dem Dekanatsteam, mit beruflich und ehrenamtlich Aktiven wird es nun darum gehen, die Kirche im Dekanat Wiesloch fit für die Zukunft zu machen. „Hier möchte ich meine Erfahrungen als Pfarrer und Leiter einer Seelsorgeeinheit einbringen und kreativ mitgestalten“, so Lüttinger. Und seine Ideen werden gebraucht: Denn aus dem bisherigen Dekanat werden voraussichtlich zwei Pfarreien neuer Art entstehen. „Gewohntes und Erfahrungen müssen neu überdacht und neue Möglichkeiten des Kirchenseins entdeckt werden“, macht Lüttinger deutlich. Er sieht dabei die Herausforderungen darin, „die Einzelgemeinden, die zuvor als Pfarreien bestanden, zu stärken und neue Leitungsformen zu entwickeln und zu etablieren“. kaba/mch

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.07.2020