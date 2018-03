Anzeige

Wenn das „White Horse Theatre“ zu einem Auftritt ans Hebel-Gymnasium kommt, haben die Schauspieler immer witzige und doch brisante Inszenierungen im Gepäck. Das Tourneetheater aus Soest zeigt seit 1980 englischsprachige Aufführungen an deutschen Schulen. Inzwischen ist das „White Horse Theatre“ zur europaweit größten professionellen Theatergruppe dieser Art geworden.

Der Name bezieht sich auf das weiße Pferd in der Flagge der Einwanderer, die vor 1500 Jahren aus Deutschland nach England kamen. Das Tier ist im Wappen von Westfalen (wo manche der Einwanderer herkamen und das Theater heute seinen Sitz hat) und gleichzeitig von Kent (wo sich die Einwanderer ansiedelten und Theatergründer Peter Griffith geboren wurde).

Die mit wenig Schauspielern und Requisiten auskommenden Stücke sprechen Jugendliche an. Die Klassenstufe sechs und sieben sahen die Komödie „A Pinch of Salt“, eine spannende Neuerzählung des englischen Volksmärchens, das Shakespeare als Vorlage für „König Lear“ nahm. Als sich Prinzessin Cordelia weigert, mit ihren dummen Schwestern dem König zu schmeicheln, wird sie vom Vater verstoßen und muss von nun an in der Welt außerhalb des Schlosses zurechtkommen.