Vater-Kind-Tag in St. Maria

Es ist schon eine liebgewonnene Tradition, dass der Kindergarten St. Maria in der Schwetzinger Oststadt an einem Samstag im Jahr den Vätern und ihrem Nachwuchs gehört. Gemeinsam wird dann gespielt, gebastelt und gesungen. Das Erzieherteam um Leiterin Petra Maria Kümmelberg hat sich viel Mühe gegeben, um an verschiedenen Stationen keine Langeweile aufkommen zu lassen. Von der Slackline bis zur selbstgebauten Rakete war einiges geboten. Zum Abschluss wurde noch gegrillt und ein reichhaltiges Salat- und Obstbuffet rundeten das Mittagessen ab. / mr

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 06.07.2019