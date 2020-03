Vegetarische Köstlichkeiten und eine eigene Homepage

Die Volkshochschule bietet wieder zahlreiche Veranstaltungen zu verschiedenen Themen wie Medien, Fotografie oder Kochen an.

Windows 10 für Einsteiger: In diesem Kurs erlernen die Teilnehmer den Umgang mit dem neuen Betriebssystem, besonders die Anwendung des neuen Internet-Browsers und des neuen Explorers zur Verwaltung von Dateien und Ordnern. Der Kurs findet dreimal mittwochs, ab Mittwoch, 18. März, von 14.30 bis 16.45 Uhr in der Volkshochschule (VHS) statt. Eine Anmeldung bis Montag, 16. März, möglich.

Wie plane ich eine eigene Homepage: Was gilt es bei der Planung einer Webseite zu beachten? Was bedeuten Kundenorientierung, Nutzerfreundlichkeit, Suchmaschinenoptimierung und Datenschutz? Wie viel Text darf es sein? Diese und weitere Fragen rund um die Grundlagen und Grundbegriffe der Webseitengestaltung sind Thema dieses Kurses. Er findet am Freitag, 20. März, von 18 bis 21 Uhr in der VHS statt. Eine Anmeldung bis Dienstag, 17. März, möglich.

Wie Kinesiologie helfen kann: Die Kinesiologie ist eine bewährte ganzheitliche Methode zur Aktivierung der natürlichen Lebensenergien und des körperlich-seelischen Gleichgewichts. Es geht darum, Störungen und Dysbalancen im Körpersystem zu identifizieren und aufzulösen. Der Kurs findet am Mittwoch, 18. März, von 19.30 bis 21 Uhr in der VHS statt. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 13. März, möglich.

Vegetarische Köstlichkeiten aus aller Welt: Ob sudanesischer Auberginensalat, thailändisches Gemüsecurry, türkische Linsensuppe oder hawaiianischer Feuertopf – eines haben diese Gerichte gemeinsam: Sie sind leicht zuzubereiten und ein wahrer Gaumenschmaus. Der Kurs findet am Mittwoch, 18. März, von 18 bis 21.30 Uhr in der Küche der Schimper-Gemeinschaftsschule statt. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 13. März, möglich.

Video-Filmer-Club: Die Gruppe interessierter Videofilmer trifft sich monatlich zum Erfahrungsaustausch und zur Weiterbildung. Eigene Filme können gezeigt und besprochen werden. Alle, die Freude am Videofilmen und der Bearbeitung haben, sind willkommen. Die Veranstaltungen können einzeln besucht werden. Fragen, Anregungen oder Wünsche gerne vorab per E-Mail an vd-video@gmx.de. Der Kurs findet mittwochs, jeweils von 17 bis 18.45 Uhr, am Mittwoch, 18. März, 22. April, 20. Mai, 17. Juni und 15. Juli, in der VHS statt. Pro Termin werden 5 Euro Gebühr fällig, die im Kurs zu zahlen sind.

Erfolgreich kaufen und verkaufen mit eBay: Das Angebot ist nahezu unbegrenzt – bei eBay, dem weltweit größten Online-Markt, finden sich Waren aller Art. In diesem Seminar wird vermittelt, wie man vor allem als Verkäufer erfolgreich an Auktionen teilnehmen kann und welche Formalitäten einzuhalten sind. Aber auch das Kaufen kommt nicht zu kurz. Der Kurs findet am Samstag, 21. März, von 10 bis 13 Uhr in der VHS statt. Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 18. März, möglich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.03.2020