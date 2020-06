Veranstalter und Künstler in der Krise

Die aktuelle Situation der Künstler und Veranstalter in der Region nimmt der Talk Live aus der Wollfabrik am Mittwoch, 10. Juni, in den Fokus. Das von der Bundesregierung geschnürte Konjunkturpaket unterstützt auch die stark gebeutelte Kulturwirtschaft, vernachlässigt dabei aber besonders die selbstständigen Künstler und Betreiber kleinerer privater Veranstaltungshäuser, wird in der Ankündigung behauptet. An einen regulären und wirtschaftlich rentablen Spielbetrieb sei derzeit noch immer nicht zu denken.

Zahlreiche Existenzen in der Gastronomie, der Veranstaltungstechnik, dem Bühnenbau und vielen anderen daran hängenden Gewerken sowie bei externen Dienstleistern und Zulieferern sind davon unmittelbar betroffen und stark bedroht.

Um 20.15 Uhr diskutieren darüber vier Gäste und Kulturschaffende. Der Schauspieler des Nationaltheaters, Samuel Koch, die Sängerin und Leiterin der Tournee-Oper, Tanja Hamleh, der Musiker und Jazzclubinhaber, Thomas Siffling, und der Geschäftsführer von Session, Patrick Ackermann. Moderator ist Frank Schlageter. zg

Info: Die Sendung ist unter www.alte-wollfabrik.de oder auf dem Youtube-Kanal zu sehen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 09.06.2020