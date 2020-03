Veranstaltungen werden abgesagt

Die Auswirkungen des Coronavirus auf Veranstaltungen werden immer drastischer. Wir haben zusammengetragen, welche Veranstaltungen in nächster Zeit ausfallen und welche verlegt werden.

Schwetzingen

Dreck-weg-Tag: Die Abschlussveranstaltung im Josefshaus fällt aus. Der Müllkönig wird per E-Mail bestimmt.

Die Abschlussveranstaltung im Josefshaus fällt aus. Der Müllkönig wird per E-Mail bestimmt. Schwetzinger Freie Wähler: Das Frauenfrühstück am Sonntag, 22. März, wird auf Sonntag, 25. Oktober, verlegt. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Sie können auch bei der Vorsitzenden Elfriede Fackel-Kretz-Keller, Invalidengasse 8, zurückgegeben werden. Die Jahreshauptversammlung am Freitag, 27. März, fällt aus. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Handballgemeinschaft: Der geplante Weltrekordversuch im Einbeinstand wird von Donnerstag, 19. März, auf Donnerstag, 14. Mai, verschoben.

Arzt-Patienten-Forum: Das Arzt-Patienten-Forum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und der Volkshochschule am Donnerstag, 19. März, zum Thema Sehbeeinträchtigung ist abgesagt.

GRN-Klinik: Der Vortrag zur Regelblutung und das Stillcafé am Dienstag, 17. März, fällt aus.

Hospizgemeinschaft: Der Informationsvortrag der Hospizgemeinschaft am Mittwoch 18. März, entfällt.

Sportlerehrung: Die Sportlerehrung am Dienstag, 17. März, fällt aus und wird verschoben.

Lutherhaus: „The Watch plays Genesis“ am Samstag, 21. März, im Lutherhaus ist verschoben auf Samstag, 30. Oktober 2021.

Ausbildungsbörse: Die Ausbildungsbörse am Freitag, 20. März, fällt aus.

Sommertagszug: Der Sommertagszug am Samstag, 28. März, fällt aus.

Energie-Messe: Die Energie-Messe am Samstag und Sonntag, 4. und 5. April, fällt ebenfalls aus.

Verkaufsoffener Sonntag: Der verkaufsoffene Sonntag am 5. April findet nicht statt.

Spargellauf und Spargelsamstag: Der Spargellauf am Sonntag, 26. April, und der Spargelsamstag am 9. Mai, finden nicht statt.

Sherlock-Musical: Das Sherlock-Musical am Donnerstag, 19. März, entfällt. Es wird auf Donnerstag, 15. Oktober, verschoben.

Musikschule: Das Amadé-Konzert am Sonntag, 22. März, um 11 Uhr und das Popularmusikkonzert am Sonntag, 29. März, um 17 Uhr im Franz-Danzi-Saal der Musikschule sind abgesagt.

Finanzamt: Das Kundencenter des Finanzamts Schwetzingen ist geschlossen.

Ostermarkt: Der Ostermarkt im Bassermann-Vereinshaus am Wochenende findet nicht statt.

Kleinkunstabend: Der am Freitag, 27. März, um 20 Uhr, im Lutherhaus geplante Kleinkunstabend des Lions-Clubs mit Alfred Mittermeier ist abgesagt und soll im Herbst stattfinden. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Turnverein 1864: Der Turnverein 1864 hat seine für Freitag, 20. März, vorgesehene Mitgliederversammlung auf einen noch nicht bestimmten Zeitpunkt verlegt.

Talk im Hirsch: Der für Mittwoch, 25. März, angekündigte Talk im Hirsch mit Uwe Gensheimer und anderen Gästen muss aus aktuellen Gründen abgesagt werden. Er wird zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt. Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden.

Bibliothek: Zwei Veranstaltungen in der Bibliothek finden aufgrund der Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid 19 nicht statt: Mittwoch, 18. März, Basteln und Experimentieren zu er-neuerbaren Energien mit der Kliba (Eintritt war frei). Auch der literarisch-kulinarische Abend zum Thema Olivenöl und Schokolade am Freitag, 27. März, fällt aus. Bereits erworbene Eintrittskarten können bei den Bücherinseln Brühl und Schwetzingen zurückgegeben werden, der Betrag wird rückerstattet und der Termin zu gegebener Zeit nachgeholt.

Jazzinitiative: Die Veranstaltungen der Jazzinitiative Schwetzingen am 18. März (Bigband 17) und 7. April (Schwetzinger Sessions) fallen aus.

Jugendzentrum: Das städtische Jugendzentrum „Go in“ ist für die nächsten vier Wochen präventiv geschlossen.

CDU: Die Nominierungsveranstaltung zur Landtagswahl 2021 am Mittwoch, 18. März, im Landtagswahlkreis Schwetzingen ist abgesagt.

Oftersheim

Kommunale Veranstaltungen: Alle kommunalen Veranstaltungen bis einschließlich Sonntag, 19. April, sind von Seiten der Gemeindeverwaltung abgesagt.

Kindertheater: „Wie Pettersson zu Findus kam“ am Freitag, 13. März im Rose-Saal ist abgesagt

Gewölberaum: Die Vernissage von Volker Rössler „Neue Ansichten aus dem Schwetzinger Schlossgarten“ am Freitag, 13. März, im Gewölberaum findet nicht statt.

Kleine Bühne: Alle Aufführungen der Kleinen Bühne im Josefshaus ab Freitag, 13. März, sind abgesagt.

Evangelische Kirchengemeinde: Der Segnungsgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde am Sonntag, 15. März, findet nicht statt.

Gemeindebücherei: Das Bilderbuchkino für Erstleser von sechs bis acht Jahren in der Gemeindebücherei am Mittwoch, 18. März, findet nicht statt.

TSV Oftersheim: Ebenfalls abgesagt ist die Jubiläumsgala zum 125-jährigen Bestehen des TSV Oftersheim am Samstag, 21. März, in der Kurpfalzhalle.

Musikverein: Das Konzert des Musikvereins am Sonntag, 22. März, im Rose-Saal ist abgesagt.

Evangelisches Gemeindehaus: Das Café am Park, am Sonntag, 15. März, im evangelischen Gemeindehaus fällt aus.

Jubelkonfirmation: Das Beisammensein mit Kaffee und Kuchen am Tag der Jubelkonfirmation am Sonntag, 29. März, fällt aus. Wie sich der Gottesdienst gestaltet wird noch entschieden.

Landfrauenverein: Die Oftersheimer Landfrauen legen wegen des Coronavirus alle Veranstaltungen auf Eis. Betroffen ist das Osterbasteln am Dienstag, 17. März, ein Vortrag am Dienstag, 31. März, und die Jahreshauptversammlung am Dienstag, 7. April.

Plankstadt/Eppelheim

Sommertagszug und Frühlingsfest: Der Sommertagszug und das Frühlingsfest am Sonntag, 22. März, finden nicht statt.

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium: Die Aufführung der Johannespassion des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums am Samstag, 14. März, wird verschoben. Der neue Termin ist am Donnerstag, 14. Mai.

Gemeindebücherei: Die Gemeindebücherei sagt bis auf Weiteres alle Veranstaltungen ab.

DRK: Das DRK Plankstadt sagt seine Hauptversammlung ab. Alle geplanten DRK-Kurse und Fortbildungen sind bis Sonntag, 19. April, abgesagt.

IG Vereine: Aufgrund der allgemeinen Lage wird die für Dienstag, 17. März, geplante Quartalssitzung der IG Plankstadter Vereine auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Kabarett: Die kabarettistische Aufführung am Freitag, 13. März, „Wolkig bis Heiter“ mit den Begabten Hausfrauen im Gemeindezentrum findet nicht statt.

Putzwoche: Die Abschlussveranstaltung der Putzwoche am Samstag, 14. März, um 15 Uhr findet nicht statt. Die Teilnehmer erhalten wegen der Verlosung der Putzkisten eine gesonderte Information.

Jubiläumsumzug: Der Jubiläumsumzug wird von Sonntag, 26. April, auf das Festwochenende am Sonntag, 19. Juli, verschoben.

Vortrag: Der historische Vortrag „Archäologie in Eppelheim - Neues vom Alten“ von Jessica Wiedmaier am Dienstag, 17. März, um 20 Uhr unter der Organisation der „Männerrunde“ des evangelischen Gemeindehaus Eppelheim wird abgesagt und findet zu einem späteren Termin statt.

Brühl

Kollerkrotten: Die Herrensitzung der Kollerkrotten am Freitag, 13. März fällt aus und wird auf Freitag, 16. Oktober verschoben. Außerdem wird die Ladies Night von Samstag, 14. März, auf Samstag, 17. Oktober, verschoben.

Sommertagszug: Der Sommertagszug am Sonntag, 22. März, fällt aus. Es wird keinen Ersatztermin geben.

Schüleraustausch: Der Schüleraustausch mit der französischen Partnergemeinde Ormesson-sur-Marne fällt aus.

Freiwillige Feuerwehr: Alle Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Brühl stellen ihren kompletten Übungsbetrieb bis voraussichtlich Dienstag, 31. März, ein.

Musikschule: Das Preisträgerkonzert der Musikschule am Dienstag, 17. März, ist abgesagt.

Bläserakademie: Ebenfalls ausfällt das Konzert der Bläserakademie in St. Michael am Sonntag, 15. März.

Jugendkunstschule: Die Ferienprojekte der Jugendkunstschule in den Osterferien ist abgesagt.

Ketsch

Ron-Prinz-Kombo: Das Konzert der Ron-Prinz-Kombo „Welthits uff Kurpfälzisch“ findet nicht am Freitag, 27. März statt. Es wird auf Freitag, 25. September, verschoben. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Kindertheater: Das Kindertheater „Anna und die Piraten“ mit dem Reddogtheater findet nicht wie geplant am Dienstag, 31. März, statt, sondern am Dienstag, 3. November. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Bastelstunde: Die nächste Bastelstunde mit Jennifer Bayer am Dienstag, 24. März, fällt aus.

Seegemeinschaft: Die Hauptversammlung der Seegemeinschaft Ketsch am Samstag, 14. März, um 15 Uhr fällt aus.

Seniorennachmittag: Der Seniorennachmittag im katholischen Pfarrheim am Donnerstag, 19. März, findet auch nicht statt.

Hockenheim

Stadt: Alle Veranstaltungen der Stadt (als Veranstalter) sind für die nächsten vier Wochen abgesagt. Dazu gehört auch die Veranstaltung „Glanz auf dem Vulkan“, die am Freitag, 13. März, um 20 Uhr stattfinden sollte.

Pumpwerk: Das Benefizkonzert für Ciara im Pumpwerk mit „Hugo and Friends“ am Freitag, 13. März, fällt aus. Ebenso die Veranstaltung von Stefan Waghubiger am Samstag, 14. März, und „Das Sams“ am gleichen Tag um 15 Uhr.

Stadthalle: Die Veranstaltung von und mit Badesalz in der Stadthalle findet nicht statt. Außerdem entfällt die Kinderveranstaltung „Ritter Rost und das Gespenst“ und der Unternehmensempfang der Stadt.

Handball: Das Handballturnier der Grundschulen am Freitag, 13. März, entfällt.

Gartenschaupark: Die Parkpflegeaktion des Fördervereins Gartenschaupark am Samstag, 14. März, findet nicht statt.

Lutherhaus: Das Café Eisleben im Lutherhaus am Sonntag, 15. März, fällt ebenfalls aus.

Spatenstich: Der Spatenstich zur Modernisierung Umspannwerk im Talhaus am Mittwoch, 18. März, fällt aus.

Gauß-Gymnasium: Das Mozart-Requiem des Gauß-Gymnasiums in der katholischen Kirche in Ketsch am Freitag, 20. März und Samstag, 21. März, entfällt.

Stadtbibliohek: Die Lesung von Krimi-Autor Michael Kibler in der Stadtbibliothek am Dienstag, 24. März, entfällt.

Sommertagszug: Der Sommertagszug am Sonntag, 29. März, findet nicht statt.

Ausbildungstage: Die Hockenheimer Ausbildungstage am Donnerstag, 2. April, finden nicht statt.

CDU: Der Vortrag der CDU von Professor Dr. Andreas Rödder zum Thema „Was ist eigentlich konservativ?“ findet nicht statt.

Evangelische Kirche: Der ambulante Hospizdienst in der evangelischen Kirche setzt momentan aus.

Altlußheim

Luxe: Das Gauditurnier der Luxe in der Rheinfranken-Halle am Samstag, 14. März, ist abgesagt.

Konzert: Das Konzert der Grünen mit „Out of the Green“ in der Halle der Albert-Schweitzer-Schule am Samstag, 21. März, findet nicht statt.

Neulußheim

Alter Bahnhof: Das Kabarett mit Huthmacher im Alten Bahnhof am Freitag, 13. März, entfällt. Bis nach den Osterferien sind alle öffentlichen Veranstaltungen im Alten Bahnhof abgesagt.

Nachtcafé: Die Frauengruppe „Morgenlob“ teilt mit, dass das Nachtcafé am Samstag, 14. März, nicht stattfindet.

Hardthalle: Bis nach den Osterferien sind alle öffentlichen Veranstaltungen in der Hardthalle abgesagt.

Reilingen

Ehrungsabend: Der Ehrungsabend der Gemeinde am Freitag, 13. März, findet nicht statt.

Ostermarkt: Der Ostermarkt in der Fritz-Mannherz-Halle am Wochenende des 21. und 22. März entfällt.

Jahreskonzert: Das Jahreskonzert des Hohner-Akkordeon Orchesters in den Fritz-Mannherz-Hallen findet auch nicht statt.

Frühlingsfest: Das Frühlingsfest von Samstag, 21. März, bis Sonntag, 24. März, findet nicht statt.

Sommertagszug: Wie in den anderen Gemeinden findet auch der Sommertagszug in Reilingen nicht statt.

Sport

Fußball: Die Spiele der 1. und 2. Bundesliga finden aktuell noch statt. Ab nächster Woche ist der Spielbetrieb bis voraussichtlich Donnerstag, 2. April, unterbrochen.

Generell: Auf lokaler Ebene finden keine Sportveranstaltungen statt. vas/caz

