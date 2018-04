Anzeige

„In seinem Vortrag in Hockenheim hat Professor Dr. Sterbling einen Gedanken Max Webers aufgenommen“, führte Dr. Gunter Zimmermann auf der Sitzung des Sprecherrates der Initiative „Aufbruch 2016“ in einer Mitteilung auf, „der für die Beschreibung der politischen Debattenkultur in der Bundesrepublik ungemein fruchtbar ist, den Gegensatz von Gesinnungs- und Verantwortungsethik.“

In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, so der Referent, habe der große deutsche Soziologe in seiner Schrift „Politik als Beruf“ diese beiden Konzeptionen ethisch orientierten Handelns in der Politik einander gegenüberstellt. Mit Gesinnungsethik habe er eine absolute Ethik charakterisieren wollen, nach der es in der Politik allein auf die Verwirklichung der „wahren“ Prinzipien ankomme – ohne Rücksicht auf Folgen. Weber habe als „Gesinnungsethiker“ die orthodoxen Christen und die orthodoxen Marxisten im Blick gehabt: „Der orthodoxe Christ handelt gesinnungsgemäß, weil die Zukunft und die Konsequenzen allein in Gottes Hand liegen, der orthodoxe Marxist handelt gesinnungsgemäß, weil der Gang der Geschichte auch ohne sein irrationales Tun und Lassen festliegt“, zitiert Zimmermann.

Auch umstrittene Mittel einsetzen

Ethisch orientiertes Handeln in der Konzeption der Verantwortungsethik setze dagegen voraus, dass der Politiker wie jeder Mensch für die voraussehbaren Folgen seiner Entscheidungen aufzukommen habe. Darum fühle er sich auch nicht in der Position, die Konsequenzen seines Tuns auf andere – und seien es Gott oder die Geschichte – abzuwälzen. Umgekehrt akzeptiere der verantwortungsethisch Handelnde wie Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt, der sich mehrfach dazu geäußert habe, dass für verantwortbare Zwecke unter Umständen auch umstrittene und problematische Mittel eingesetzt werden müssten.