Verband forciert die Einrichtung eines Hilfsfonds „Wohnen“

Die Covid-19-Pandemie sorgt bei den 3,9 Millionen privaten Kleinvermietern für große Verunsicherung. Dies meldet der Eigentümerverband Haus & Grund.

Seit dem 1. April können Vermieter bei ausbleibender Mietzahlung bis zum 30. Juni keine Kündigung mehr aussprechen. Sie befürchten, wegen dieser Regelung auf dem Schaden durch die Corona-Pandemie vorerst sitzenzubleiben. Mieter müssen zwar die ausbleibenden Mieten bis zum 30. Juni 2022 mitsamt Verzugszinsen nachzahlen. Doch abgesehen von der Frage, ob die Mieter dazu dann wirklich in der Lage sein werden, ist es für viele private Vermieter eine existenzielle Bedrohung, so lange auf die Mieteinnahmen verzichten zu müssen.

Keine Chance auf Soforthilfe

Betriebs-, Verwaltungs- und Instandhaltungskosten müssen weiterhin bestritten, Kredite weiterbezahlt werden. Nach jetziger Gesetzeslage können sie nicht auf öffentliche Unterstützung hoffen. Private Vermieter sind in der Regel Verbraucher und können im Gegensatz zu Einzelselbstständigen, Kleinbetrieben und sonstigen Unternehmen die finanzielle Soforthilfe des Bundes oder des Landes nicht in Anspruch nehmen.

In welchem Umfang die Vermieter von den Auswirkungen dieses Zahlungsmoratoriums tatsächlich getroffen werden, will der Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland durch eine Umfrage in Erfahrung bringen. Auf der Internetseite des Ortsverbands unter www.hug-rsh.de wurde deshalb eine Seite eingerichtet, wo sich Vermieter aus der Region, die bereits betroffen sind oder dies in Kürze befürchten, eintragen können.

Mieterverbände mit im Boot

Der Verband setzt sich weiter dafür ein, dass die Bundespolitik einen Hilfsfonds „Wohnen“ einrichtet, der Mietern in Zahlungsschwierigkeiten die Miete in Form eines Zuschusses oder zinslosen Darlehns bezahlt. Nur mit einem solchen, solidarischen Fonds könne verhindert werden, dass private Kleinvermieter Gefahr laufen, wegen der Corona-Krise in die Insolvenz gehen zu müssen und ihre Immobilie zu verlieren. Zugleich könne auch mit einem solchen Fonds verhindert werden, dass Mieter nicht später doch noch ihre Wohnung verlieren, wenn sie eben nicht bis zum 30. Juni 2022 ihre Mietschulden begleichen können. Die Einrichtung eines solchen Fonds wird auch von den Mieterverbänden mitgetragen, so Haus & Grund. zg

