Anzeige

„We bring the Oktoberfest to America, you bring the Houseparty to Germany“, scherzt Bürgermeister Matthias Steffan zu Beginn eines ganz besonderen Abends, der im Zeichen der deutsch-amerikanischen Partnerschaft der Städte Schwetzingen und Fredericksburg steht. Denn vier Fredericksburger sind in der vergangenen Woche die weite Strecke über den Großen Teich gereist, um Schwetzingens schönste Zeit mitzuerleben.

Der Spargelsamstag bei bestem Wetter mit buntem Bühnenprogramm und Straßen-Spektakel rund um die Spargel-Kultur bildete wohl den Höhepunkt für die Freunde aus Virginia. Doch Schwetzingen revanchierte sich noch für die Gastfreundschaft der Amerikaner, insbesondere bei der Bürgerreise im vergangenen September. Dort veranstalteten diese eine waschechte amerikanische Hausparty für die Schwetzinger, welche nun mitzogen und ihre Gastgeberqualitäten im Schälziger Garten der Familie Bittner unter Beweis stellten. Unter einer amerikanischen und einer deutschen Flagge saßen Gäste und Gastgeber beisammen, tauschten sich über gemeinsam und separat Erlebtes aus und genossen das vielfältige Buffett. Das spiegelte kulinarische Raffinessen beider Länder wider– amerikanische Cupcakes der Bäckerei Utz mit glitzerndem Frosting, in dem Spargelstangen stecken – interkultureller geht es nicht. Besonders durch die 30 Liter Bier mitsamt Krügen kam typisch deutsche Stimmung auf. Die Amis freute es: Als „short and sweet“ (kurz und schön) bezeichnete Philip Pryor seinen ersten Aufenthalt für eine Woche in der Spargelstadt.

Beidseitiges Interesse

Die Schwetzingerin Roswitha Goos ist Partnerstadt-erprobt; neben Fredericksburg stehen bereits Lunéville und Spoleto auf ihrer Liste. „Schön, dass es die Partnerstädte gibt“, freute sie sich und betonte besonders die so gute Verbindung in die USA: „Obwohl dort die Welt oft andersherumliegt.“