Vereinnahmung des Gedenkens?

Seit 25 Jahren veranstaltet der Arbeitskreis Freundliches Schwetzingen (AFS) historische Stadtspaziergänge. Jedes Jahr gilt die Erinnerung dabei den Verbrechen der Nazis am 9./10. November 1938. Der Erinnerung zur Aufklärung diente auch der Rundgang von AFS, Ver.di und GEW Rhein-Neckar in diesem Jahr am 10. November. Doch plötzlich schien dieser Rundgang von anderer Seite übernommen worden zu sein, wurde doch ein Gedenkweg am 9. November kurzfristig angekündigt. Von Schwetzinger Stadtverwaltung, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK), dem DGB, der nicht mehr sein jährliches Gedenken am Gedenkstein abhielt, und dem Hebel-Gymnasium. So heißt es in einer Pressemitteilung des Arbeitskreises.

Der AFS-Vorsitzende Ralf Klefenz schreibt weiter: „25 Jahre – und dennoch meinten die Beteiligten offenbar, den Arbeitskreis Freundliches Schwetzingen – Verein für regionale Zeitgeschichte nicht einmal kontaktieren zu müssen. Es spricht einiges dafür, dass es die weltoffene, sperr-angelliberale und gedenkschwangere Stadt, allen voran ihr Oberbürgermeister, ist, der das zu verantworten hat. Sollte demnach die Öffentlichkeit getäuscht werden, dass es nur einen Gedenkweg gäbe? Und sollte das Gedenken somit vereinnahmt werden? Doch die Anmaßung, den Umgang mit der Geschichte, gerade auch der Nazizeit, und das Gedenken daran zu bestimmen, wird nicht gelingen“, so Klefenz in seinem Schreiben weiter.

Kritik vom AFS gibt es auch in Bezug auf das jüngst auf den Markt gebrachte Buch zur Stadtgeschichte: „Die Themen, mit denen wir uns im AFS seit Jahrzehnten befassen, Schwetzingen zur Nazizeit oder die zuvor ganz verschwiegene NS-Zwangsarbeit und der badische Revolutionär Tiedemann, sind relevant. Wir publizierten darüber, auch in wissenschaftlichen Büchern und Beiträgen. Doch im neuen Buch durften nun ausschließlich andere ,Wissenschaftler und Kenner’ diese Themen erledigen“, heißt es in der AFS-Erklärung.

Nie um Mitwirkung gebeten

Das sei, so Klefenz weiter, der Wille der Herausgeberin des Buchs, der weltoffenen, tiefliberalen Stadt Schwetzingen. Der Verein Arbeitskreis Freundliches Schwetzingen sei in diesem Zusammenhang niemals auch nur gefragt worden, ob er sich daran beteiligen würde. „Unser Buch ,Verfolgte – Widerständige – Ausgebeutete’ aus dem Jahr 2015 ist beim Verlag Regionalkultur leider bereits vergriffen, kann aber bei uns durchaus noch nachgefragt werden (afs.ev@web.de), ebenso wie einige Exemplare der Zweitauflagen unserer Broschüren ,Freiheit – Unterdrückung – Widerstand’ und ,Antisemitismus – Verfolgung – Zwangsarbeit’“, so der Arbeitskreis weiter.

Und zum Schluss kommt noch eine Ankündigung: „Die lange geplante zweite Auflage der ,Schwetzinger Stadtwanderungen’ soll endlich bald erscheinen. Einer der darin enthaltenen sechs Rundgänge handelt von Orten jüdischen Lebens und nazistischer Verfolgung in Schwetzingen.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.11.2018