Vereinstreue eine Sache des Herzens

Vize-Vorsitzender Jürgen Marcinkowski (v. l.), Dr. Karl-Heinz Link und Clubchef Jürgen Pfau. © Albert Konieczny

Der 1. Budo-Club Schwetzingen verneigt sich vor einem ganz Großen des Kampfsports. Mit Dr. Karl-Heinz Link feiert eine der herausragenden Persönlichkeiten sein 55-jähriges sportliches Jubiläum. In einer Feierstunde anläßlich des glänzend besuchten Vereinsgrillfestes würdigte Clubchef Jürgen Pfau in seiner Laudatio die Verdienste des untadeligen Sportmanns, dem der Budo-Club so viel zu verdanken hat.

Seine sportliche Laufbahn begann der Jubilar im Mai 1964, als der damals 13-Jährige in die Judoabteilung des KSV 56 Schwetzingen eintrat. Für ihn ist Vereinstreue keine Worthülse. Die Liebe zu seinem Club ist bis heute eine Herzensangelegenheit. Sportlich brachte er es unter anderem zu süddeutschen Meisterehren und er führte das Schwetzinger Judoteam bis in die Oberliga. Als 1972 der heutige Budo-Club gegründet wurde, war Dr. Karl-Heinz Link einer der Initiatoren.

Schon vor Beendigung seiner Judoaktivitäten hatte er sich einer neuen Kampfsportbewegung verschrieben, Modern Self Defence (Moderne Selbstverteidigung). Vor 30 Jahren, ein weiteres Jubiläum, rief er die MSD-Abteilung im Budo-Club ins Leben. Seine fundierten Kenntnisse vertiefte Link während seiner beruflichen Karriere stetig weiter. Als Führungskraft in der Wirtschaft erlernte und entwickelte er auf seinen vielen Auslandsreisen in Amerika, Asien und Afrika Selbstverteidigungstechniken und nahm sie in das MSD-System mit auf.

Die Modern Self Defence Organization ist mittlerweile ein weltweit bekanntes Verteidigungsystem, das bei Polizei, Militär und im privaten Sektor zur Anwendung kommt.

Dr. Karl-Heinz Link ist heute stellvertretender Großmeister des Systemgründers Martin Wietschorke und mit dem 8. Dan der MSDO sowie dem 8. Dan der ISKFA (International Stick and Knife Fighting Association) der zweithöchst Graduierte nach dem Systemgründer selbst. Link ist und bleibt hoch qualifizierter Trainer im 1.Budo-Club und ist somit der älteste aktive Übungsleiter im BC Schwetzingen. Sein Rat, sein Fachwissen und seine Tipps sind heute noch Gold wert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.07.2019