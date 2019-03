Verlängerungauf viertes Wochenende

Gleich 13 Themen stehen auf der Tagesordnung der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am morgigen Donnerstag. Für die Bevölkerung am interessantesten ist sicher, dass darüber entschieden wird, den kurfürstlichen Weihnachtsmarkt von drei auf vier Wochenenden auszuweiten. Und da das Gremium bereits in nichtöffentlicher Sitzung darüber beraten und der Verwaltung sogar schon einen dementsprechenden Handlungsauftrag erteilt hat, ist der Beschluss reine Formsache.

Auf die Bekanntmachung der erweiterten Buchungsmöglichkeiten sei bereits sehr positive Resonanz gekommen, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Die durch die Verlängerung entstehenden Kosten werden auf rund 40 000 Euro beziffert, im Gegenzug könnten Mehreinnahmen von rund 15 000 bis 18 000 Euro generiert werden. Die Haushaltsmittel müssen überplanmäßig genehmigt werden.

Über Eisbahn wird nachgedacht

Zudem wird derzeit die Wiederbelebung der Eisbahn auf dem südlichen Schlossplatz ernsthaft in Erwägung gezogen. „Dieses zu der ursprünglichen Konzeption des kurfürstlichen Weihnachtsmarktes gehörende Element könnte durch das Interesse eines Betreibers wieder angeboten werden und die Attraktivität nochmals steigern“, schreibt die Verwaltung. Sofern eine Eisbahn verwirklicht werden könnte, würden der Stadt bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes weitere zusätzliche Kosten entstehen, die noch zu beziffern sind. Die Verhandlungen dazu seien noch nicht ausgereift, daher werde dieser Punkt später zur Beschlussfassung vorgelegt.

Außerdem auf der Tagesordnung stehen die Bebauungspläne für das Postgelände und das von der Mannheimer-, Hecker-, Friedrich-Ebert- und Werderstraße eingerahmte Quartier XXIV zu. Dazu gehört auch das Eckhaus Mannheimer Straße/Werderstraße, um das es Diskussionen gab („Lügner-Haus“/wir berichteten mehrfach). ali

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.03.2019