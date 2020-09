Verlässliche Prognosen?

In der Reihe „Nachhaltigkeit und Verantwortung“ beschäftigt sich die Volkshochschule uns mit dem komplexen Thema Klimawandel.

„Klimawandelprognose: Berlin so heiß wie Australien, Madrids Sommer wie in Marrakesch“, so lautete eine Schlagzeile im Spiegel im vergangenen Jahr nach Veröffentlichung einer neuen Studie. Wie kommen Klimaforscher zu solchen Aussagen? Wie verlässlich sind solche Prognosen überhaupt, wo sich doch nicht mal das Wetter länger als eine Woche genau vorhersagen lässt? Mit diesen und anderen Fragen zu den Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland und Europa beschäftigt sich dieser Vortrag am Mittwoch, 30. September, 19 bis 20.30 Uhr im Hebelhaus. Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem evangelischen Diakonieverein, der evangelischen Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd und der Städtischen Stabsstelle Klimaschutz, Energie und Umwelt statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.09.2020