„Vermissen bedeutet auch erinnern“

Am Ende blieb nicht jedes Auge trocken: „Mir kamen bei einer Verabschiedung noch nie die Tränen“, gab Personalrätin Yvonn Rogowski an Carlo Schneider gewand zu, „aber das zeigt nur, wie sehr ich Dich als Kollegen schätze“. Gestern wurden der langjährige Mitarbeiter des Ausländeramtes bei einer kleinen Feierstunde im Rathaus in den Ruhestand verabschiedet und Elke Cirillo für 25 Jahre als Sekretärin der Südstadt-Grundschule geehrt.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl dankte zunächst Cirillo für ihre engagierte Arbeit in der Bildungseinrichtung. Seit 1993 läge das Gelingen in der Grundschule auch in ihren Händen, schließlich sei sie die Erste, „bei der die täglichen Belange von Eltern, Schülern und Lehrern auf dem Tisch landen“, erklärte Pöltl. Die fachlichen Herausforderungen hätten in dem vergangenen Vierteljahrhundert stets zugenommen, weshalb er Cirillo vielmehr als „Assistenz der Schulleitung anstatt als Sekretärin“ sehe.

Rektorin Kerstin Sittinger nickte zustimmend. Ihrer Chefin dankte die Geehrte dann auch für „die offene Zusammenarbeit, das grenzenlose Vertrauen und die Freiheit bei der Bearbeitung der Aufgaben“, die Sittinger ihr stets zugeschrieben habe. Dass mit Carlo Schneider ein „Urgestein der Verwaltung“, wie Pöltl ihn bezeichnete, nun in den Ruhestand gehe, fallen allen im Rathaus nicht leicht. „Vermissen bedeutet gleichzeitig aber auch erinnern“, sagte Pöltl. Denn Schneider sei stets ein ruhiger und besonnener Kollege gewesen, der mit hohem Fachwissen an die Arbeit ging. „Vom ersten Tag an im August 1979 waren Sie ein Ordnungsrechlter“, lobte Pöltl die gemeisterten Herausforderungen, die Schneider seit dieser Zeit bewältigte.

Hoch emanzipierter Mann

Besonders hob er den Aufbau des Ausländeramtes hervor, der mit dem Wechsel von Schwetzingen zur Großen Kreisstadt 1993 in dessen Hände fiel. In seiner fast 40-jährigen Dienstzeit sei Schneider offen auf die Menschen zugegangen, „auch wenn eine Vermittlung der Beendigung des Aufenthaltsrechts von Asylbewerbern und Ausländern nicht immer einfach war“, wie Pöltl erklärte. Stark gefordert sei Schneider bei der Flüchtlingsbewegung zu Zeiten des Jugoslawienkrieges und auch in den vergangen Jahren gewesen. Außerdem sei er ein „ emanzipierter Mitarbeiter, denn er war der erste Mann in der Verwaltung, der 1998 in Elternzeit ging“, wie Pöltl erklärte. Das lässt sich Schneider auch im Ruhestand nicht nehmen: „Jetzt habe ich mittags immer Zeit, für meine Lebensgefährtin zu kochen“, sagte er.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.01.2019