Vernissage wird mit Fest kombiniert

Schwetzingen.Otto Mindhoff war der Gründer und Macher hinter dem Xylon-Museum + Werkstätten in der ehemaligen Invalidenkaserne in Schwetzingen. Im November verstarb Mindhoff. Zurück lässt er ein kunstvolles Andenken, das Familie, Freunde und Kreative aus dem engen Kreis Mindhoffs erhalten möchten – allen voran Dr. Wolfgang Naumer und Dr. Kristina Hoge als Nachfolger Mindhoffs an der Spitze des Xylon-Vereins.

Das bewährte Konzept wird mit der Winterausstellung ab Samstag, 25. Januar, fortgesetzt. Wie in den vergangenen Jahren präsentiert die langjährige Wegbegleiterin Mindhoffs, Gudrun „Ju“ Mindhoff, eine Schau an Werken, die von Kindern und Erwachsenen unter ihrer Regie in der angrenzenden Werkstatt entstanden sind. Die Vernissage ist um 17 Uhr. Gleichzeitig wird mit Bewährtem Neues kombiniert: Zur Ausstellungseröffnung gibt es erstmals ein Werkstattfest, mit dem Otto und Gudrun Mindhoff für deren Engagement gedankt werden soll. Dabei stellt sich Andrea Tewes als neue Werkstattleiterin vor. Es gibt Fingerfood und gute Musik unter dem Motto „Fortsetzung folgt“. kaba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020