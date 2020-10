Verschleppt – vernichtet – gerettet

Wenn an diesem Donnerstag, 22. Oktober, an die Verschleppung der jüdischen Mitbürger nach Gurs vor 80 Jahren erinnert wird, dann werden auch diese Schicksale zur Sprache kommen, die Kurt Glöckler hier zusammengefasst hat. Die Gedenkstunde muss dieses Jahr wegen Corona leider nichtöffentlich stattfinden. Unsere Zeitung wird aber im Anschluss ausführlich berichten.

Die Schwestern Metzger, geboren in Schwetzingen: Die drei Schwestern kommen aus Heidelberg (Laura Sussmanowitz) und aus Mannheim (Hedwig und Clementine Metzger) in Gurs an. Vereint werden sie in der Trauer um den Ehemann und Schwager Dr. Julius Isak Sussmanowitz, der am 10. November 1940 an Entkräftung und auf dem nackten Erdboden liegend stirbt. Er wird auf dem Friedhof des Lagers Gurs beigesetzt. Seine Witwe wird in ein Hospiz in der Nähe von Gurs verlegt und kann dort, weil sie nicht entdeckt und ausgeliefert wird, überleben. Ihre Tochter Edith Székely holt sie 1945 nach Schweden. Dort stirbt sie im Jahr 1960 im Alter von fast 90 Jahren. Die beiden Schwestern, die im Lager Gurs verblieben waren, werden im August 1942 Opfer der Vernichtung der Nazis im Konzentrationslager Auschwitz.

Martha (Marthe) und Johanna (Anette) Springer: Als das Angebot des Onkels Manfred Springer, der in Belgien bei den Partisanen untergetaucht war, die Eltern von Martha und Renate in Gurs erreicht, entschließen sich Klara und Max Bierig, ihre Töchter ziehen zu lassen. Sie wurden während des restlichen Kriegs versteckt, nach dem Krieg vom Onkel adoptiert und überleben so. Johanna, jetzt Anette genannt, heiratet, gründet eine Familie und stirbt im Jahr 2016. Martha lebt als Marthe Springer mit ihrem Partner Henri Lormans bis heute im belgischen Antwerpen.

Ruth Gogol, geborene Bermann und Alfred Stein: Ruth Bermann und ihr Cousin Alfred Stein sind zuerst bei ihren Müttern Frieda Bermann und Berta Stein in Gurs im Lager untergebracht. Für sie gibt es dann aber Angebote von Hilfsorganisationen speziell für die Rettung von Kindern. Ruth kommt dabei auf einen Bauernhof, Alfred in ein Kinderheim. Beide überleben die Deportationen der Juden aus Südfrankreich in die Vernichtungslager. Ruth heiratet nach dem Krieg Shmuel Gogol aus Warschau, zieht mit ihm nach Palästina und gründet dort eine Familie. Sie stirbt im Jahr 2015 in Tel Aviv im Kreis ihrer Familie. Alfred Stein kommt nach dem Krieg nach Deutschland zurück, lässt sich in Mönchengladbach nieder und hält wie seine Cousine regelmäßigen Kontakt mit der Heimatstadt Schwetzingen. Er stirbt im Jahr 2007. Seine Partnerin und Schwetzinger Freunde können seinen letzten Wunsch wahr werden lassen, dass seine Urne im Grab seiner Großeltern auf dem Israelitischen Friedhof in Schwetzingen beigesetzt wird. kg

