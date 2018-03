Anzeige

40 Schwetzinger reisten zum 1. Capoeira Kinderfest Karlsruhe, eine überregionale Capoeira-Veranstaltung. Über 100 Kinder im Alter von vier bis 17 Jahren hatten die Möglichkeit, an verschiedenen Workshops der brasilianischen Kampfsportart teilzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins Capoeira Schwetzingen.

Höhepunkt der Veranstaltung war die Eröffnungsshow mit akrobatischen Einlagen gefolgt von einer Vorführung der Karlsruher und Schwetzinger Capoeira-Kinder. Bei einer modernen Interpretation des traditionellen brasilianischen Fischertanzes „Puxada de Rede“ wurde auf die akute Problematik der Meeresverschmutzung hingewiesen.

Neben den Capoeira-Workshops haben an beiden Veranstaltungstagen altersgerechte Bastelaktionen zum Thema „Wasser – schütze unsere Meere“ stattgefunden, bei denen die Problematik des Plastikmülls in den Meeren angesprochen wurde. Für die älteren Kinder und Jugendlichen hatten Mitglieder des Vereins „Engineers Without Borders – KIT“ ein spezielles Programm mit Experimenten vorbereitet. Sie stellten Schicksale von Menschen aus verschiedenen Ländern vor und zeigten, welche Probleme sie mit dem Wasser haben. Gemeinsam wurde überlegt: „Wie könnte man diesen Menschen helfen? Und was hat das mit uns zu tun?“ zg