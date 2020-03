Versorgung bleibt sicher

Region.Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz verschärft ihre Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus: 21 der insgesamt 48 Filialen der Bank werden vorübergehend geschlossen. Bei einer Kontaktaufnahme per Telefon, E-Mail oder im Online-Banking gibt es für die Kunden der Vereinigten VR Bank aber keine Einschränkungen. Auch die Bargeldversorgung an den SB-Automaten der Bank ist unverändert rund um die Uhr sichergestellt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um die Kunden und Mitarbeiter der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz bestmöglich zu schützen, werden seit Mittwoch 21 Filialen vorübergehend für den Publikumsverkehr geschlossen. Insbesondere bleiben die elf Regionaldirektionen der Bank in Grünstadt, Frankenthal, Maxdorf, Neustadt, Haßloch, Schifferstadt, Speyer, Lingenfeld, Hockenheim, Ketsch und Schwetzingen aber unter strengen Hygienevorkehrungen weiterhin zu den üblichen Geschäftszeiten geöffnet. Geschlossen sind im Geschäftsgebiet Hockenheim/Schwetzingen die Filialen Neulußheim und Plankstadt.

Kräfte bündeln

„Wir müssen diese für uns alle neue Situation gemeinsam meistern und unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden“, so Dirk Borgartz, stellvertretender Vorstandssprecher. „Wir bitten deswegen Kunden, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben, Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall hatten oder coronatypische Symptome aufweisen, auf einen Besuch in der Filiale zu verzichten und dringende Anliegen auf anderen Wegen zu klären. Unsere Mitarbeiter können sämtliche Aufträge und Bankgeschäfte auch telefonisch oder über digitale Kanäle bearbeiten.“

Darüber hinaus steht die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz im engen Austausch mit ihren gewerblichen Kunden: „Unternehmen mit einem kurzfristigen Kreditbedarf unterstützen wir schnell und unbürokratisch, um so eventuellen Liquiditätsengpässen im Zuge der Coronakrise entgegenzuwirken“, verspricht Vorstand Till Meßmer in der Presseerklärung. zg

Info: Die geschlossenen Filialen: www.vvrbank-krp.de/corona

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.03.2020