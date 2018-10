Versteckter Humor mit kritischer Weltsicht

Von poetischer Schönheit waren die hellen, silbernen Töne der Klangschalen, mit denen die Musikerin und Komponistin Tatjana Hartmann-Odemer die Vernissage im Xylon-Museum umrahmt hatte. Und sie passten wunderbar zu den experimentierfreudigen Bildern und Skulpturen der Künstlerin Andrea Tewes wie auch zum Motto der Ausstellung „Immer weiter“.

Eröffnet wurde die Schau im Beisein der Künstlerin und zahlreicher Gäste, darunter der Leiterin der Volkshochschule Gundula Sprenger, der Künstlerkollegen Vincenzo Di Tommaso, Florian T. Franke von Krogh und Gisela Spät, der Freunde und Wegbegleiter sowie Kursteilnehmer, ist Andrea Tewes doch Dozentin für Kunst an der Volkshochschule und zudem künstlerische Leiterin der Jugendkunstschule Brühl. Als Hausherr begrüßte Otto Mindhoff die zahlreichen Besucher. „Es ist etwas ganz Besonderes, eine Künstlerin wie Andrea Tewes hier auszustellen“, sagte er, „durch die schöpferische Erneuerung des Holzschnitts passen ihre Arbeiten gut zur Philosophie der Xylon-Museen.“ Auf fesselnde Weise gelang es anschließend Kunsthistorikerin Dr. Kristina Hoge, in die Ausstellung einzuführen. „Es gibt vieles hier zu entdecken“, meinte sie, „es sind Werke, die erkundet werden wollen, trotzdem eine deutliche Sprache sprechen.“ Was sie auszeichnet, so Hoge, ist der versteckte Humor, die Ironie mit kritischer Weltsicht: „Wir haben es hier mit einer Künstlerin zu tun, die mit wachem Blick durch die Welt geht, die vieles entdeckt, was sie kritisch sieht, und versucht, in ihrer Kunst mit anzusprechen.“

Von Wäscheleine bis Eisenoxid

In erster Linie jedoch überwiege die Freude am Material. „Was hier an Material verwendet wird, war so im Museum noch nie zu sehen und zu erfahren“, staunte Hoger. Zum Einsatz kommen nicht nur emailliertes Kupfer, Eisenoxid, Acryl, Bronzepatina, Gips, Stein, Holzplatte oder Alabaster, sondern auch banale Alltagsgegenstände, die man als solche kaum noch wahrnimmt, obwohl sie so nützlich sind, wie Wäscheleine, Streichhölzer, Sicherheitsnadeln. In einem künstlerischen Kontext überhöht, haben sie eine ganz andere Wahrnehmungsebene. Gerade dieses Spiel macht die Ausstellung zu einem ganz besonderen Erlebnis, meinte Hoger, denn darin enthalten ist auch die Idee, die der Ausstellung den Titel gab, „ein Werk immer weiterdenken, immer weiterspinnen, nicht haltmachen, immer weiter die Gedanken schweifen lassen, wie es in den Spiralformen, die häufig vorkommen, sehr anschaulich dargestellt wird“.

Auch durch die spannungsreiche Oberflächengestaltung schaffe es die Künstlerin, den Blick des Betrachters auf sich zu ziehen. Nicht nur die Skulpturen sind dreidimensional, auch die flachen Bilder an den Wänden sind immer irgendwo reliefhaft. Hoger sprach auch die Holzschnitte an. Neu daran ist die Herangehensweise, „jedes Mal gibt es einen Punkt, der die klare Dimension komplett sprengt, in einzelne Teile zerbricht, die sich neu zusammenfügen, sich weiterentwickeln“. So entstehen ausschließlich Unikate „als Ausdruck der Ideenwelt – immer weiter“. Die Betrachter erleben die Künstlerin auch als Querdenkerin. Ihr Credo sei, nicht mit dem Strom zu schwimmen, Mut zu haben, Dinge anders zu denken, anders zu machen, sie mit einem gewissen Abstand zu betrachten. Beim Ausstellungsparcours konnten sie feststellen, dass die Werke luftig gehängt sind und so jedes einzelne Bild, denen Andrea Tewes Titeln gab wie „Gedanken wollen weiter“ (Öl, Acryl), „Am Horizont geht es weiter“ (Bronzepatina, Wäscheleine) „Stärker als du denkst“ (Tusche, Blattmetall) oder „Wir schaffen das“ (Holzschnitt, Handabzug) sehr gut zur Geltung kommt. „Dadurch, dass unsere Dozentin Andrea Tewes Kunst, Geschichte und Germanistik studiert hat, macht sie sich viele Gedanken zu den Titeln ihrer Werke“, sagte Gundula Sprenger gegenüber unserer Zeitung, „nichts bleibt dem Zufall überlassen, alles ist gut durchdacht und entspricht dem Wesen des Werks und seiner künstlerischen Aussage.“

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.10.2018