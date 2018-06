Verträumt, tiefgründig und alles andere als kitschig

Anzeige

Die musikalische Reise begann in Spanien, machte mit „Classical Gas“, einem Hit der 1960er Jahre von Mason Williams, einen Zwischenstopp in Nordamerika, um sich länger in seiner lateinamerikanischen Heimat, die Wiege unzähliger Rhythmen und Stile, aufzuhalten.

Erinnerungen an die Kindheit

„Musik aus Südamerika ist vieles“: Knapp gab der Künstler Erläuterungen zu den einzelnen Werken, und wo Worte versagten, ließ er einfach die Musik sprechen und verwebte „Harmonie, Dissonanzen, Dialekte, Akzente“ zu sanft rhythmisierten Klangflächen, welche sich in immer neuen Schattierungen zeigten. Erzählerische Elemente enthält seine Eigenkomposition „Illusion“, in der er versucht, Erinnerungen an die Kindheit in seiner Heimat Mexiko zu verarbeiten, Raum und Zeit in Töne umzusetzen, wie er sagte. Auch mit den faszinierenden Reichtum der brasilianischen Musik beeindruckte Carrillo Gamboa das Publikum. Voller Melancholie und Leidenschaft drang er bis zum emotionalen Kern der Stücke vor. „Kann Musik die Kultur eines Landes beschreiben?“, fragte er sich und erzählte, dass seine erste Reise nach Europa mit dem Klischee konfrontiert wurde, dass die romantisch klingende Musik des südamerikanischen Kontinents kitschig sei. Dann spielte er von Joachim Kaspar Mertz und Nicolo Paganini zwei Romanzen, die, obwohl nicht aus Lateinamerika, ebenfalls von träumerischen Anklängen geprägt und vielleicht ein „bisschen kitschig sind“. Jedoch keines seiner sehnsuchtsvollen, von enormer Vielstimmigkeit und Tiefe geprägten Stücke, die er für diesen Abend ausgesucht hat, könnte man so bezeichnen, auch nicht die klangmalerische Komposition „Un dia de Noviembre“ des Kubaners Leo Brouwer, wo er einen kalten Novembertag beschreibt, den Gamboa wunderbar nachzeichnete und wie die verspielten Varianten eines Volksliedes gestaltete. Aus Argentinien stammte eine melancholische Komposition in Moll, die wie eine Rücknahme der Leidenschaften wirkte, und aus Mexiko „El pastor“ (Der Hirt), dessen lyrische Atmosphäre Carrillo Gamboa in warmen Farben leuchten ließ.

Durchwärmt vom Licht der Sonne schien auch „Asturia“ des spanischen Komponisten Isaac Albéniz. Dieser bekannten Komposition, die sich hervorragend als Schlussstück eignete, verlieh der Künstler eine ganz eigene, neue Prägung. In den vielen Zugaben zeigte der spielfreudige Mexikaner, dass er noch viel mehr kann. Den erfolgreichen Evergreen „Bésame Mucho“ zum Beispiel gab er so poetisch, mit so feiner Stimme wieder, dass sie stellenweise fast ins Sprechen überging. Dass „La Bamba“ das Publikum mitriss, dafür ist die andere Seite Gamboas verantwortlich, sein leidenschaftliche und hingebungsvolles Temperament, das man bei seinem Auftritt ebenfalls erlebt haben muss. her

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.06.2018