Beim Förderverein für Städtepartnerschaften ist eine Ära zu Ende gegangen: Der seit der Gründung 1993 amtierende Gabor Kollanyi hat den Vorsitz abgegeben und mit Jochen Wiegand einen Nachfolger gefunden. Der 57-Jährige wurde auf der Hauptversammlung am Dienstag einstimmig gewählt und will nun mit großer Motivation versuchen, in die gewiss nicht kleinen Fußstapfen seines Vorgängers zu treten.

Gabor Kollanyi dankten die Mitglieder im gut besuchten Saal des Gasthauses „Blaues Loch“ mit stehenden Ovationen für seine außergewöhnlich lange und engagierte Arbeit. „Wir sind schon traurig, dass du gehst“, meinte die zweite Vorsitzende Carola Czyzewski und würdigte die großen Verdienste Kollanyis um die Städtefreundschaften Schwetzingens. So ganz geht der scheidende Vorsitzende allerdings doch nicht: „Ich bleibe als normales Mitglied dabei“„, betonte er. Die Feierlichkeiten zum 25. Vereinsbestehen am Samstag, 30. Juni, bereitet er ebenfalls mit vor. Und als frisch gewählter Vorsitzender der IG Schwetzinger Vereine bleibt er ohnehin mittendrin im Geschehen.

Der Vorstand Vorsitzender: Jochen Wiegand. Schatzmeisterin: Gyöngyi Knupfer; Schriftführer: Ernst Klopfer. Die zweite Vorsitzende Carola Czyzewski, der Beirat sowie die Kassenprüfer sind noch für ein Jahr gewählt.

Sein Rückblick zuvor beschränkte sich nicht nur auf den Bericht über das zurückliegende Vereinsjahr. Gabor Kollanyi schaute mit etwas Wehmut und Stolz auf das vergangene Vierteljahrhundert zurück: Es war eine tolle Zeit, in der wir unheimlich viel für die Völkerverständigung getan haben.“ Er erwähnte die zahlreichen Fahrten in die Partnerstädte, die Gegenbesuche, den Schüleraustausch, die Spendentransporte und die Aktionen des Fördervereins: „Wir haben bei vielen Straßenfesten den Verein bekannt und beliebt gemacht.“