Viel Herz, Seele und Verstand

Was für ein Konzert. Viel mehr Herz, Seele und Verstand, in knapp zwei Stunden verpackt, geht kaum. Laith Al-Deen verbreitete mit seiner „C’est la vie – Akustik Advent Tour“ in der komplett ausverkauften Wollfabrik weihnachtliches Wohlgefühl mit beiden Händen. Das Glück hier war jedenfalls mit Händen zu greifen. Am Ende war es genau wie Bianca Borscheid aus Gernsbach hoffte: „Er berührt und

...