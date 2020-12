Viel mehr als „Für Elise“

Dass Ludwig van Beethoven von vielen Musikern gespielt und verehrt wird, versteht sich von selbst. Aber wie steht es bei den Leuten aus dem Nicht-Klassik-Genre? Haben Sie Berührungspunkte zu dem berühmten Komponisten? Haben sie vielleicht selbst schon einmal ein Stück von gespielt? Oder hört sie vielleicht gerne Klassik im Allgemeinen und Beethoven im Besonderen?

Wir haben einige Protagonisten, die man eher aus der hiesigen Rock-, Pop- oder auch Jazzszene gefragt. Und es kam weit mehr heraus als „Roll over Beethoven“, der einst von Chuck Berry komponierte und von den Beatles sowie vom Electric Light Orchestra berühmt gemachte Rock’n’-Roll-Evergreen – aber auch das war selbstredend ein Thema.

Viele hatten oder haben immer noch Berührungspunkte mit Beethoven – allen voran der Brühler Tobias Nessel. Denn er ist nicht nur studierter Schlagzeuger und staatlich anerkannter Instrumentalpädagoge, sondern auch unter anderem Dirigent der Bläserakademie Brühl, der Bläserphilharmonie Rhein-Neckar sowie Leiter der privaten Musikschule „Klangfabrik“.

Tobias Nessel (Cris Cosmo): Ich hatte mir das Beethoven-Jahr anders vorgestellt. Mit dem Sinfonischen Blasorchester der Brühler Bläserakademie hätten wir dieses Jahr tatsächlich auch Beethoven im Repertoire gehabt, aber das Konzert fiel auch dem ersten Lockdown zum Opfer. Für mich gab und gibt es viele „Begegnungen“ mit Beethoven. Auf dem Klavier meiner Eltern stand eine Gipsbüste von ihm – und als Jugendlicher wirkte es manchmal so, als würde er dich streng bei jedem Fehler anschauen.

Erst kurz vorm Musikabitur lernte ich Beethovens Diabelli-Variationen kennen, die mich bis heute faszinieren und die ich nebenbei als eines seiner größten Werke halte. Beethoven bekam also vom Musikverleger Diabelli einen einfachen „deutschen“ Tanz im Dreivierteltakt geschickt mit der Bitte, darüber eine Variation zu komponieren. Beethoven amüsierte sich über diese Komposition, ja fühlte sich nicht ganz ernst genommen und entwickelte aus diesem einfachen Thema 33 Variationen, die all sein Können widerspiegeln.

Dann hatte ich einmal das große Vergnügen, einen Workshop mit dem Maestro Gustavo Dudamel zu besuchen. Thema: Beethovens Fünfte! Und was ich so „nebenbei“ neben der musikalischen Interpretation über Beethoven selbst lernte, war bewegend. So sehr hatte sich Dudamel in Beethoven „reingearbeitet“. Heute triffst du Beethovens „Für Elise“ wöchentlich auf dem Musikschulflur, da fast jeder Pianist nach kurzer Unterrichtsdauer dieses Stück spielen will.

Athi Sananikone (Athi & Friends): Beethoven kenne ich hauptsächlich aus dem schulischen Musikunterricht. Sonst habe ich kaum Berührungspunkte mit ihm. Klassische Musik im Allgemeinen höre schon sehr oft, meist auf den Rückfahrten von irgendwelchen Gigs – das hilft mir beim Entspannen und Runterkommen.

Dominik Steegmüller (unter anderem The News): Meine Eltern haben fast ausschließlich Klassik gehört. Ich habe ja ursprünglich mal klassischen Klavier- und Gesangsunterricht bekommen. Ich selbst höre gerne Klassik. Für mich ist sie ein wundervolles Gegenstück zur lauten, ungehobelten Welt (lacht). Ich habe kein explizites Lieblingsstück von Beethoven. Den Anfang von „Für Elise“ kann ich nicht mehr hören. Das haben mir meine damaligen Schulkameraden versaut, von denen gefühlt jeder meinte, er müsse „Für Elise“ zum Besten geben. Aber ich freue mich immer, wenn auf Deutschlandfunk zum Abschluss eines langen Tages Haydns Nationalhymne und dann Beethovens „Ode an die Freude“, die Hymne der Europäischen Union gespielt werden.

Dave Moles (On the Move): Als Hobbysänger und Bandmitglied habe ich für die meisten Genres ein offenes Ohr, natürlich auch für klassische Musik. In der klassischen Kategorie gehört Beethoven ganz oben hin und einige meiner persönlichen Favoriten sind das beliebte „Für Elise“, ein wunderbares Stück zum Anhören, wenn Sie sich nur entspannen möchten, oder seine unglaubliche und berühmteste 5. Symphonie, wenn man Motivation und Inspiration sucht. Obwohl ‘On The Move’ keine klassische Musik spielt, sind die moderne Musik und die Rock-Pop-Cover, die wir spielen, natürlich von Klassikern beeinflusst. Der Chor eines Liedes, die Melodie, die sich wiederholt, stammt aus dem Klassischen, daher müssen wir unseren Vorfahren in der Musik sehr dankbar sein. Also, von allen Bandmitgliedern von „On The Move“ alles Gute zum 250. Geburtstag, Ludwig van Beethoven und danke für die Erinnerungen.

Martina Netzer (Sängerin im Bereich Chansons, Evergreens, Jazz, Rock und Pop aus Schwetzingen): Ich kann mich gut erinnern, wie in der siebten oder achten Klasse unser Musiklehrer, Herr Essig, sich bemühte, einer großen Anzahl von Schülern in pubertärem Alter klassische Musik und Instrumentenlehre nahezubringen. Kein leichtes Unterfangen, und auch ich selbst gehörte zu denjenigen, die im Musikunterricht nicht immer bei der Sache waren, denn Klassik war absolut nicht angesagt: Es war die Zeit von Ilja Richter, der Hitparade, den Beatles, aber auch Creedence Clearwater Revival, Led Zeppelin und Golden Earring. Auch gehörte damals die niederländische Gruppe Ekseption zu meinen Favoriten. Diese fiel zu der Zeit, also Anfang der Siebziger, aus dem Rahmen, denn sie machte sich in erster Linie durch neue Interpretationen klassischer Werke einen Namen. Und das alles im Flower-Power-Outfit der damaligen Generation.

Dank dieser Gruppe um den löwenmähnigen, zwischenzeitlich verstorbenen Rick van der Linden gab es in besagtem Musikunterricht schließlich dann doch eine Art Déjà-vu: Während Brahms, Haydn, Schubert, Schumann & Co an mir vorbeirauschten, hörte ich plötzlich auf, denn ich erkannte Beethovens 5. – weil ich Ekseption eben rauf und runter gehört hatte, ohne allerdings auf den Ursprung beziehungsweise Urheber der einzelnen Stücke zu achten. Ein Licht ging mir auf! Diese Leidenschaft war nicht von Ekseption kreiert, sie steckte bereits im Original. So war Beethoven quasi für mich geboren. Viel später – dazwischen lag noch eine intensive Auseinandersetzung mit der Mondscheinsonate und als Klavierschülerin natürlich auch mit der unvermeidlichen „Elise“ – hat mich dann auch die Lebens- und Leidensgeschichte Beethovens fasziniert und berührt. Und das tut sie bis heute. Denn er hat nicht nur für die Menschheit etwas ganz Großes geschaffen, er hat sein ureigenes Ding gemacht und sich selbst mit allen Facetten einer empfindsamen, leidenden und leidenschaftlichen Seele ausgedrückt. Einerseits tragisch, dass ein solches Genie zeitlebens kämpfen musste, wie so viele andere Genies eben auch, etwa van Gogh. Andererseits entspringt ja sein Werk genau dieser inneren Zerrissenheit, dieser Suche nach dem ureigenen Ausdruck, nach einer Art der Mitteilung aus dieser komplexen Persönlichkeit heraus. Und was für ein Wunder ist es doch, dass er diesen Ausdruck Note für Note trotz seiner Schwerhörigkeit und späteren Taubheit dann tatsächlich fand – ein Erbe für die ganze Menschheit. Die Welt wäre ein gewaltiges Stück ärmer ohne diese kraftvolle Musik.

Stephan „Sten“ Krauss: Als ich fünf oder sechs Jahre alt war, bekam meine ältere Schwester ein Klavier geschenkt, ein Stück in ihrer Klavierstunde war „Für Elise“, das hat mir so gut gefallen, dass ich sie jahrelang genötigt habe, mir das vorzuspielen. Faszinierend und verstörend zugleich war für mich der Einsatz von Beethovens Musik im Film „Uhrwerk Orange“.

Hagen Grube (Music Power): In den 1960er Jahren war es nicht selten, dass die „Beat-Musiker“ aus der Klassik kamen. Bevor ich meine Liebe zur Gitarre erkannte, hatte ich sieben Jahre Klavierunterricht. „Für Elise“ und unter anderem auch die Sonatinen in G- und F-Dur waren da ein Pflichtprogramm. In meiner ersten Schülerband kam es schon bald mit „Roll over Beethoven“ von Chuck Berry und den Beatles ein Wiedersehen. Beethoven hatte es verstanden aus einer kurzen Tonfolge zum Beispiel als prägendes Motiv seiner 5. Sinfonie, c-Moll, Opus 67 ein fantastisches Werk zu schreiben. Viele Bands übernahmen dieses Prinzip und so entstand das sogenannte „Gitarrenriff“. Vielzitiertes Paradebeispiel ist da „Smoke on the water“ von Deep Purple. Ich erinnere mich, dass wir uns mit einer meiner ersten Bands an den „Classics with a Beat“-Titel von Charles Blackwell „I like Beethoven“ gewagt haben. Es gibt – neben Rockmusik – nichts Schöneres, als klassische Musik zu hören. Das ist sehr entspannend. Und da nehmen die Klavierstücke von Beethoven einen vorderen Rang für mich ein. Und noch eine Gemeinsamkeit zwischen Beethoven und vielen Rockmusikern gibt es. Viele sind – fast – taub.

Julian Wittig (who2ladies): Wahrscheinlich habe ich von den Jungs den größten Beethoven-Bezug, vorrangig durch den Musikverein Ketsch, dort habe ich als Posaunist einige Werke gespielt. In Erinnerung geblieben ist vor allem die Egmont-Ouvertüre, die mich dann auch durch mein Musikstudium an der PH Heidelberg begleitet hat, da ich darüber meine musikalische Analyse geschrieben habe. In meiner Tätigkeit als Vizedirigent habe ich Egmont auch schon ab und an dirigiert. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig beeindruckend, besonders der Wechsel zwischen brachialen „Forte“-Stellen und superleicht und leise klingenden Passagen. Generell ist mein Bezug zur Klassik schon recht hoch, bin großer Fan von Konzerten mit klassischen Orchestern. Das ist immer wieder mal eine gute Abwechslung zur normalen Pop-/Rockszene. Allerdings fällt es mir schwer, Beethoven herauszuheben, da bin ich recht offen – gerne auch Brahms, Mozart, Mendelsohn. Beim Selbstspielen bin ich mittlerweile im Orchester in Ketsch – vor allem bei klassischen Stücken – des Öfteren von der Posaune, meinem ursprünglichen Hauptinstrument, auf Pauke gewechselt. Hat den einfachen Grund, dass die Band und das Schlagzeug die Posaune ein wenig überholt haben.

Yannick Zipf (The Chaotics): Ich bin vor allem durch das Musikabi der klassischen Musik deutlich näher gekommen und habe da erst zu schätzen gelernt, was diese Ausnahmetalente damals überhaupt geleistet haben. Beethoven selbst war nicht Teil des Musikabiturs, sondern in unserem Jahrgang waren es Bach, Mozart und Vivaldi. Wäre Beethoven dran gewesen, wäre ich jetzt sicher ein genauso großer Fan, wie von den drei genannten. An „Für Elise“ oder der 5. Symphonie kommt man aber natürlich nicht vorbei. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder und Jugendliche als Klavierschüler schon Beethoven verflucht haben.

Elias Hermann (Beyond this Summer): Ich wurde klassisch ausgebildet für ’ne Zeit lang und Beethoven war so Teil meines Grundrepertoires, vor allem so Sonaten habe ich gespielt. Generell mag ich Beethoven, weil er so ein Regelbrecher war, was die Musik angeht. Er hat quasi für den Zeitraum einen ziemlich abstrakten Stil gehabt, der für die elitären Musikbonzen aus der Klassikepoche nicht besonders beliebt war. Das ist auch der Grund, warum er als der Wegbereiter für die folgende Romantikepoche bezeichnet wird, manch einer vermutet auch, dass Joseph Haydn ihn deswegen verachtet hat, und förderte dafür eher die charmanten Klimperklänge eines gewissen Wolfgang Amadeus Mozart. Klassik höre ich ab und an mal, vor allem, um wieder zur Ruhe zu kommen, Lieblingsstücke gibt es allerdings nicht.

2020-12