Viel Spaß mit „Bim“ und „Bo“

Im Endspurt zum Höhepunkt der närrischen Tage lag am Wochenende das Epizentrum der örtlichen Saalfasnacht eindeutig im Lutherhaus. Dort folgte der großen Prunksitzung der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG) am Samstag (wir berichteten) der sonntägliche Kindermaskenball im großen Saal an den Kleinen Planken.

Dieser wurde sehr gelungen von den Mitgliedern der Gardeabteilung sowie deren Trainern und Betreuern inszeniert. Gleich nach der Saalöffnung am Nachmittag brachten Dutzende von Kindern, teilweise sehr kunstvoll als kleine Bienchen, Prinzessinnen, Piraten, Cowboys, Indianer oder Marienkäfer verkleidet, das Lutherhaus zum Beben. Voller Elan sausten und tobten sie über die Tanzfläche und das Foyer. Die Gardemädchen der SCG hatten ergänzend etliche lustige Spiele für sie vorbereitet – so ein Sackhüpfenrennen, bei denen nicht nur die Gewinner mit einem Preis belohnt wurden.

Originelle Tanzspiele

Auch bei originellen Tanzspielen wie dem „Stocktanz“ tummelten sich alle vor der Bühne und machten ausgelassen mit. Aus den Musikboxen ertönten „Theo ist fit wie ein Turnschuh und alle machen mit“, das Fliegerlied, „Hulapalu“, „Viva Colonia“ und dann wurde auch musikalisch das „Lasso“ rausgeholt.

Auch das Bühnenprogramm stimmte. Die niedlichen „Minimäuse“ der SCG, die Junioren-Schautanzgarde, wie auch das Jugendtanzpaar Lugina Ghizzoni und Can-Luca Weidner bot nicht alleine stimmungsvolle Unterhaltung, sondern machte auch beste Werbung für die erstklassige Jugendarbeit der SCG.

Auch „Bim“ und „Bo“, die beiden originellen SCG-Clowns, hatten so manchen Spaß und Schabernack parat. Nach etlichen wilden und kunterbunten Tanzrunden zog es viele der etwas ausgepowerten Kids in die Kreativecke, in der Kinderschminken und für die Jüngsten Basteln und Malen angeboten wurden.

Für Jung und Alt stand zudem ein leckeres Stärkungsangebot parat. Mit frischen Kräften zog es dann alle zur abschließenden Polonaise, bei der es auch viele der Eltern und Angehörigen nicht mehr auf ihren Plätzen hielt. rie

