Viele Bürger sind ehrenamtlich aktiv

Menschen, die ohne Bezahlung viel Gutes tun: In Schwetzingen gibt es von diesen Ehrenamtlichen besonders viele. Der Landtagsabgeordnete Manfred Kern (Grüne) lobte die großherzigen Menschen besonders: „Ich freue mich als Abgeordneter des Wahlkreises Schwetzingen über das ehrenamtliche Engagement unserer Einwohner. Ob im Chor, im Musik- oder Sportverein, im Tier- und Naturschutz, im Kinder- und Jugendbereich oder etwa als Schöffen: Ehrenamtliche tragen in vielen Bereichen unseres Lebens zum Zusammenhalt bei.“

Auch in seinem Leben spiele das Ehrenamt eine große Rolle. „Es war vor fast genau fünf Jahren, als ich einen Anruf von der Flüchtlingshilfe Baden-Württemberg bekam. Sie baten mich, Menschen zu suchen, die bereit wären, Neuankömmlinge in der noch zu errichtenden Flüchtlingsunterkunft in Schwetzingen willkommen zu heißen und zu betreuen. Schon nach der ersten Anfrage, die ich zusammen mit Manfred Both startete, fanden sich einhundert Freiwillige, die sich ab Januar 2014 um die Bewohner der Containersiedlung bei der ehemaligen Kilbourne-Kaserne kümmerten. Das fand ich großartig“, sagte Kern.

Kulturpass für Geringverdiener

Von einer ähnlichen Resonanz berichteten ihm die Grünen Damen, die überall im Land Menschen in Krankenhäusern betreuen. „Und nun ist es etwa eineinhalb Jahre her, dass Frau Ute Spendler und Kern sich auf die Suche nach Freiwilligen begaben, um den Schwetzinger Ableger des Mannheimer Vereins Kulturparkett zu gründen. Schnell fand sich eine kleine, engagierte Gruppe zusammen, die Menschen mit geringem Einkommen dazu verhilft, Veranstaltungen besuchen zu können. „Ich erinnere mich noch an unseren ersten Kulturpassinhaber, der uns gerührt von seinem Konzerterlebnis bei der Mozartgesellschaft berichtete. In solchen Momenten wird deutlich, wie viel wir im Ehrenamt bewegen können“, sagte Manfred Kern. zg

