Vielfältige Expressionen

Die Ausstellung „Eigen-Art“ findet anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Gedok-Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstförderer Heidelberg statt und ist Teil einer vielgestaltigen Veranstaltungsreihe zum Jubiläum unter dem Titel „Netzwerkerinnen“. Das schreibt die Gemeinschaft in einer Pressemitteilung.

In einem Querschnitt durch die künstlerischen Verfahren – von Malerei über Fotografie bis hin zu Skulptur und Schmuck – zeigen die zehn Künstlerinnen vom Sonntag, 4. bis zum Sonntag, 25. August, in der Orangerie des Schlosses nicht nur eine Auswahl ihrer aktuellen Werke, sondern ebenso einen unmittelbaren Einblick in die zeitgenössische Kunstproduktion.

Fotografie neben Malerei

Im weichen Pinselstrich einer ges-tisch-abstrakten Malerei formen sich grün duftende Landschaften, direkt neben der kühlen Präzision einer fotografischen Aufnahme. Die bunte Expression wilder Flächen formt sich – genau wie der Materialreichtum verschiedener Skulpturen – zu emotional geladenen Menschendarstellungen. Filigrane Strukturen werden zu modernem Schmuck modelliert.

In der Ausstellung „Eigen-Art“ spiegeln sich Themen aus Natur, Umwelt, Gesellschaft und dem ganz persönlichen Erleben der zehn Künstlerinnen, zu denen jeder Besucher seinen eigenen Anschluss finden wird, heißt es abschließend in der Mitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.07.2019