Vielfältige Gottesdienste von heute bis Ostermontag

Brühl. Die Karwoche ist für die Christen eine besondere Woche. Sie vergegenwärtigen sich in dieser Woche den Leidensweg Jesu an das Kreuz und feiern zugleich das Ja Gottes zu diesem gekreuzigten Christus an Ostern. In ganz unterschiedlichen Gottesdiensten geschieht dies bei der evangelischen Kirchengemeinde.

Heute, am Kar-Mittwoch, finden in den Altenheimen Gottesdienste mit Abendmahl

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2308 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.04.2009