Für die Informationsveranstaltung „Personalressourcen besser nutzen – Vielfalt im Betrieb fördern“ am Mittwoch, 10. April , 16 bis 18 Uhr im Rathaus Schwetzingen sind noch Plätze frei. Das schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Hierzu laden das Welcome Center Rhein-Neckar, die Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald und die Wirtschaftsförderung Schwetzingen ein. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Ein Bewusstsein für die vielfältigen Blickwinkel, Fähigkeiten und Bedürfnisse von Arbeitnehmern unterstützt die Mitarbeiterbindung an ein Unternehmen. Es macht Unternehmen zukunftsfähiger und kleine und mittlere Unternehmen können davon profitieren.

Doch was bedeutet Vielfalt im Arbeitskontext und wie sieht eine vielfaltsbewusste Unternehmenskultur aus? Diese Fragen werden in der Informationsveranstaltung beantwortet. Neben Praxisbeispielen erhalten die Teilnehmer ebenfalls Anregungen und Informationen über das Thema Vielfalt.

Diskussion im Anschluss

Eine Diskussion im Anschluss bietet Unternehmensvertretern sowie Personalverantwortlichen die Möglichkeit, sich mit den Teilnehmern über die Situation im eigenen Unternehmen auszutauschen und gemeinsam Antworten auf die spezifischen „Diversity“-Anforderungen im Unternehmen zu finden.

Das Welcome Center Rhein-Neckar und die Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald werden jeweils gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg und den Rhein-Neckar-Kreis. zg

Info: Interessierte sollen sich bis Montag, 8. April, per E-Mail: welcome@rhein-neckar-kreis.de anmelden. Weitere Informationen unter www.welcomecenter-rn.de/aktuelles.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.04.2019