Vielfalt ist das Erfolgsrezept

Als Organisatoren werden Holger Müller und Joachim Fichtner häufig gefragt, was denn die Highlights, Besonderheiten, Marktneuheiten oder spektakulärsten Aussteller auf der Messe seien. „Meist reagieren wir eher verhalten und wissen selbst nach der 12. Energiemesse nicht wirklich, was wir antworten sollen.“ Darauf folgt meist die fragende Aussage: „Na, es muss doch einen Grund geben, weshalb die Messe immer wieder so viele Besucher nach Schwetzingen bewegt?“ „Ja klar – es gibt sogar gleich mehrere Gründe“, so Müller und Fichtner.

Die Energie-Messe zeichnet sich durch die kaum vergleichbare Vielfältigkeit, das breite Informationsangebot und die hoch qualifizierten Fachleute aus, die den Besuchern Rede und Antwort stehen. Es geht nicht um fantasievolle, innovative Weltneuheiten, durch die die Erde gerettet werden könnte. Es geht um bodenständige, für den Verbraucher realisierbare und greifbare Möglichkeiten, energieeffizient zu wohnen, zu leben oder sich fortzubewegen.

Die Gebäudehülle

Die einfachste Art, Energiekosten zu senken, ist es, möglichst keine Energie zu verbrauchen. Hier spielt die Gebäudehülle, über die Wärmeenergie verloren geht, eine wesentliche Rolle. Hierzu zählen auf den ersten Blick das Dach, die Fassade sowie Fenster und Türen. Nicht zu vergessen ist aber auch die Kellerdecke und die Fundamentplatte. Viele Verbraucher beschäftigen sich viel zu sehr mit dem, was der Bekannte oder Nachbar umgesetzt hat. Aber jedes Gebäude ist anders, selbst wenn diese direkt nebeneinander stehen, vor allem das Verbraucherverhalten unterscheidet sich grundsätzlich. Es ist ratsam, zunächst einen Spezialisten hinzuzuziehen, der einem die Augen öffnet.

Moderne Heizsysteme

Der effiziente Umgang mit Wärmeenergie ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Die EnergieMesse Rhein-Neckar darf sich mit bestem Gewissen als ein Impulsgeber der Metropolregion sehen. Denn noch mehr als bei der Gebäudehülle spielt hier das individuelle Verbraucherverhalten eine besonders wichtige Rolle. Darüber hinaus gilt es, die örtlichen Gegebenheiten mit einzubeziehen. Es gibt inzwischen so vielseitige moderne Heizsysteme und zu berücksichtigende Faktoren, dass für den Otto-Normalverbraucher die Entscheidung echt schwierig ist. Seit Jahren präsentieren sich hier die Anbieter und Fachunternehmen der nennenswertesten modernen Heizsysteme auf der Messe.

Größter Viessmann-Truck

Alleine die Tatsache, dass einer der weltweit namhaftesten Anbieter mit dem großen Informations-Truck, sonst nur auf den international größten Fachmessen gastiert, zum wiederholten Mal nach Schwetzingen kommt, zeigt, welch hohen Stellenwert die Energie-Messe Rhein-Neckar sich erworben hat. Im vergangenen Jahr mussten am Sonntag die Viessmann-Mitarbeiter mehrmals die Tür zur Ausstellungsempore schließen, da der Showroom total überfüllt war. Bei Interesse macht es durchaus Sinn, den etwas weniger stark frequentierten Messe-Samstag zum Besuch zu nutzen.

Energieberater, Planer, Architekten

Energiesparer, Häuslebauer und Sanierer – sie haben natürlich fundierte Fragen an Energieberater, Planer und Architekten. Einer der in der Metropolregion namhaftesten – Diplom Bauingenieur Holger Müller – ist ja zugleich Veranstalter und einer der beiden Initiatoren der EnergieMesse in Schwetzingen. Neben Kollegen wie der KliBa Heidelberg haben Verbraucher die Möglichkeit, einer Gewerkeunabhängigen Beratung. Das Hinzuziehen eines gelisteten Spezialisten wird übrigens von der KfW aus gutem Grund gefordert, um Fördermittel nur für ausnahmslos sinnvolle Maßnahmen zu verteilen. Was beispielsweise viele nicht wissen, eine BAFA-Energieberatung zählt auch als Teil-Erfüllung des Energie-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg.

Solar, E-Mobilität, Beleuchtung

Photovoltaik zählt seit der ersten Energie-Messe zu den Kernthemen. Nach einem kurzen Branchen-Tief, aufgrund der deutlich reduzierten Strom-Einsparvergütung, erlebt die Photovoltaikindustrie durch die Weiterentwicklung von Stromspeichern eine Renaissance. Viele traditionelle Photovoltaikanbieter haben ihr Kerngeschäft deutlich erweitert und finden in der Unterstützung der E-Mobilität viele neue Entfaltungsmöglichkeiten. Über die Installation von Photovoltaikanlage und Stromspeicher haben Verbraucher die Möglichkeit, ihr Eigenheim zu vernetzen. Elektromonteure spezialisieren sich zunehmend und schaffen darüber hinaus moderne LED-Beleuchtungsanlagen in den Eigenheimen der Verbraucher. zg

