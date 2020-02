Vielleicht ein Trainingslager in Japan?

Der 1. Budo-Club sieht sich für die Zukunft gut gewappnet, so lautet das Fazit der Hauptversammlung der Schwetzinger Kampfsportler. Clubchef Jürgen Pfau hatte die Mitglieder ins Obergeschoss des Welde-Stammhauses geladen. Dort wurden unter anderem auch verdiente Mitglieder geehrt – darunter Rene Weiland, der seit 40 Jahren Mitglied der Judoabteilung ist.

Pfau ließ eingangs das Vorjahr Revue passieren: „Wir haben viel erreicht und auch miteinander durchgestanden.“ Die Ehrungen durch die Stadt Schwetzingen an verdiente, langjährige Aktive des Vereins hob er besonders hervor. Da es auch beim Budo-Club nicht ohne die vielen helfenden Hände geht, war es Jürgen Pfau ein besonders Anliegen, all jenen danke zu sagen: „Ohne sie würde der Verein nicht existieren. Wir alle zusammen werden auch in Zukunft positive Akzente für unseren Verein setzen, dessen bin ich mir sicher.“ In diesem Jahr werde es erneut einen Vereinsausflug geben, der am 11. Juli stattfinden wird. Die Ausflüge, die sich mit den Grillfesten abwechseln, waren schon immer ein besonderer Leckerbissen für alle Altersklassen, heißt es in der Pressemitteilung. Wohin es geht, bleibt eine Überraschung.

Pfau und Konieczny als Vorbilder

Den Reigen der Berichte aus den Abteilungen eröffnete Altmeister Markus Thiemann für die Judoka. Die Aufzählung der sportlichen Erfolge war beeindruckend. Herausragend und stellvertretend, weil vorbildlich nicht nur für die vielen Kinder im Verein, war der Vize-Europameistertitel Ü 30 von Alexander Pfau und der deutsche Vizemeistertitel Ü 30 von Michael Konieczny.

Petra Carrera stellte für die Karateabteilung die wichtigsten Ereignisse dar. Sie erwähnte unter anderem die gelebte Kooperation Schule/Verein in Mannheim-Rheinau und die Teilnahme von Raphaele-Rebeca, Petra und Rafael Carrera beim Cani- Creek-Hunde-Staffelturnier innerhalb einer RTL-Livesendung.

Abteilungsleiter Bernd Wiloth hob für die Modern Self Defence (MSD) – Moderne Selbstverteidigung – die Schwerpunkte hervor. Besonders eindrucksvoll waren die Lehrgänge bei Systemgründer Martin Wietschorke in seinem Ausbildungsdojo in Northeim und die Abhaltung zweier eigener Seminare bei den Black Skorpions Limburgerhof. Beides soll in 2020 wiederholt werden.

Elisa Köhl, Abteilungsleiterin Ju-Jitsu, hob neben den vielen Trainingserfahrungen auch das gesellschaftliche Mit- und Nebeneinander im Verein hervor.

Alle Sparten betonten in ihren Ausblicken, auch in diesem Jahr weitere Anstrengungen zu unternehmen, um ihren Sport im Verein und darüber hinaus weiter voranzubringen und unisono, dass auch beim Budo-Club die Zukunft vor allem der Jugend gehört, die gehegt und gepflegt werden soll.

Den überaus erfreulichen Kassenbericht trug danach Ute Mirbach anschaulich vor. Die Zahlen sind durchweg positiv und auch die Mitgliederzahlen stiegen 2019 weiter an. Bei den anstehenden Neuwahlen gab es keine Überraschungen: Alle Mandatsträger machen weiter, lediglich in der MSD-Abteilung löst Tom Reimann Dr. Karl-Heinz Link ab. Jugendleiter und Jugendsprecher wurden vom Auditorium im Anschluss bestätigt.

Rafael Carrera stellte in seinem Antrag Überlegungen in den Raum, ob es darstellbar sei, ein Trainingslager im Mutterland Japan durchzuführen und ob es dafür Zuschüsse geben kann. Dieser Vorschlag wird weiter verfolgt und überarbeitet. ako

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.02.2020