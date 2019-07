Von unserem Redaktionsmitglied

Jürgen Gruler

Für vier Jahre schickt Richter Gerd Rackwitz einen 36-jährigen Sizilianer, dessen Frau und drei Kinder in Schwetzingen leben, ins Gefängnis. Die Strafkammer sehe es als erwiesen an, dass der Wirt vom Rossini in der Lindenstraße am Abend des 27. Dezember letzten Jahres einen Gast, mit dem er zuvor noch befreundet gewesen sei, bei einer

...