Anzeige

Speisen zu fotografieren ist heute ein Spaß für viele, die dafür nur kurz das Handy zücken, auf den Sensor drücken und die Botschaft von der leckeren Mahlzeit an ihre Lieben verschicken. Beim VHS-Kurs zum Thema Food-Fotografie hat man sich dagegen viel Mühe gemacht. So schickt Fotografenmeisterin Sibylle Wegner erst einmal eine kleine Theorie-Schulung im Kursraum voran, bevor man die frisch zubereiteten Gerichte in den Fokus nimmt.

Sie erläutert Kamera- und Stativeinstellungen, die Verwendung des Makro-Objektivs und die Settings. Es wird im Tageslicht, im Gegenlicht und mit Taglichtlampen fotografiert. Zur Aufhellung hat sie Styroporplatten und Pappe aufgebaut.

Ein halbes Dutzend Hobbyfotografen hatte sich angemeldet, um anlässlich des Spargeljubiläums zu lernen, wie man das königliche Gemüse chic in Szene setzt. Teilnehmer Andreas Brender erzählt über seine Motivation: „Ich schaue mir gerne die tollen Fotos in den Kochbüchern an, aber im Restaurant stimmen die Bedingungen für das Fotografieren nie, deshalb möchte ich heute erste Erfahrungen sammeln. Ninja Stehle plant, ein eigenes Kochbuch zu gestalten: „Ich koche gerne und fotografiere auch sehr viel, aber nun möchte ich lernen, meine Lieblingsrezepte schön zu bebildern.“ Marion Braun-Bittner sowie das Ehepaar Anhild und Peter Rauh haben schon relativ viel Erfahrung, betreten aber hier Neuland und meinen: „Wir wollen lernen und uns weiterentwickeln.“