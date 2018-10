Vier neue Gruppen für Kinder notwendig

In Schwetzingen wurde das Thema „Ausbau der Kinderbetreuung“ in den vergangenen Jahren intensiv angegangen, gerade im Krippenbereich. Aber es ist ein Feld, das ständig weiter im Auge behalten werden muss. Aus diesem Grund befasst sich der Gemeinderat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am morgigen Donnerstag, 18 Uhr, großer Sitzungssaal im Rathaus, mit der Entwicklung und den Optionen für einen weiteren Ausbau.

Der Ausbaustand sei als momentan ausreichend anzusehen, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Doch die nach der aktuellen Geburtsstatistik errechneten Bedarfszahlen für die Kinder über drei Jahren ergeben ein etwas anderes Bild: Für das Kindergartenjahr 2020/21 sei von einem Minus von 91 Plätzen auszugehen. Im Ergebnis kommt so ein Bedarf von vier weiteren Gruppen heraus. Neue Baugebiete – zum Beispiel Pfaudler – wirken sich zusätzlich aus.

Deshalb hat die Verwaltung die verschiedenen Kindergärten unter die Lupe gekommen und dem Gemeinderat nun zur Kenntnis vorgelegt. Um den Bedarf aktuell schnellstmöglich zu realisieren, wird empfohlen, eine Gruppe im Gustav-Adolf-Haus, zwei in der Moltkestraße 19 (Zwergenschlösschen) und eine im Kindergarten Spatzennest unterzubringen. Hier ist ein Überblick:

St. Pankratius: Der Kindergarten sei stark sanierungsbedürftig. Die katholische Kirchengemeinde als Träger sei auf die Stadt zugekommen und habe die Umwandlung der bisher viergruppigen Einrichtung in eine dreigruppige Ganztageslösung vorgeschlagen, was dem Bedarf entspricht. Die Kostenschätzung liegt bei 1,621 Millionen Euro für die Bauphase im Jahr 2020. Genehmigungsvoraussetzung der Landeskirche ist ein Finanzierungsanteil von inzwischen 90 Prozent (statt bislang 70 Prozent) durch die Kommune. Auf der Basis würden sich die Kosten wie folgt verteilen: Stadt 1,46 Millionen Euro und Träger 160 000 Euro. Aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit und des bedarfsgerechten Ausbaus sei diese Variante als vorrangig einzustufen.

St. Josef: Der katholische Träger prüfe derzeit ein Ausweichen mit der einen Gruppe aus St. Pankratius in das Untergeschoss der St.-Josefs-Kapelle. Ansonsten wäre durch das vorhandene Grundstück auch hier noch grundsätzlich Ausbaufähigkeit gegeben.

St. Maria: Um die vierte Gruppe des Umbaus in St. Pankratius aufzufangen, war zuvor auch überlegt worden, diese im Kindergarten St. Maria anzubauen. Parallel wurde in die Planungen eine weitere Krippengruppe dort einbezogen. Sämtliche im Keller befindlichen Krippengruppen sollten in dem Kontext baulich anders gelöst und das Gesamtkonzept den Vorgaben angepasst werden. Aufgrund der hohen Kosten von über 3,4 Millionen Euro soll diese Variante allerdings nicht weiterverfolgt werden. Grundsätzlich gäbe das Grundstück jedoch noch Platz für Anbaumöglichkeiten her.

Bonhoeffer: Hier wird eine Möglichkeit im evangelischen Gustav-Adolf-Haus erörtert, wo eine Ganztagesgruppe eingerichtet werden könnte – unter Trägerschaft des benachbarten Bonhoeffer-Kindergartens. Auch diese Variante empfiehlt die Verwaltung zur Umsetzung.

Zwergenschlösschen: Das Anwesen Moltkestraße 19 in direkter Nachbarschaft zur privaten Krippe Zwergenschlösschen habe die Stadt bereits erworben, um darin für die Trägerin ein Ü3- Angebot für voraussichtlich zwei Gruppen zu schaffen. Für das Jahr 2019 seien im Haushalt Planungs- und Baukosten in Höhe von 380 000 Euro eingeplant.

Spatzennest: Im städtischen Kindergarten Spatzennest sind gerade die zwei Krippengruppen eingeweiht worden. Dabei wurden bereits Vorbereitungen getroffen, um den Anbau auch für eine Kindergartenerweiterung mit sogar bis zu zwei Gruppen aufzustocken. Die Baukosten für die Aufstockung werden auf rund eine Million Euro geschätzt.

Melanchthon: Laut dem Träger sind bereits bei der letzten Erweiterung Leitungen für weitere zwei Gruppen baulich vorgesehen worden. Ein zweigruppiger Anbau wäre somit jederzeit unproblematisch möglich. Diese Option scheint für die Oststadterweiterung eine naheliegende Variante zu werden.

Pfaudler-Areal: Der Investor berücksichtigt bei der Planung eine Einrichtung, die den Bedarf des Areals decken soll.

Privater Anbieter: Ein privater erfahrener Träger hat Interesse bekundet eine Einrichtung zu betreiben und ist auf der Suche nach einem geeigneten Anwesen. Eine Konkretisierung liegt noch nicht vor, teilt die Verwaltung mit. Voraussetzung wäre jedoch die Aufnahme in den Bedarfsplan der Stadt. Mit den sonstigen zum Zuge kommenden Ausbauvarianten wäre dies jedoch aktuell nicht aussichtsreich.

Lebenshilfe Bezirk Schwetzingen: Der Träger kann sich in Ergänzung den Betrieb einer Einrichtung vorstellen, bei der der inklusive Gedanke gelebt wird. Es müsste jedoch zunächst eine Grundstücksfläche zur Verfügung gestellt werden. Andere konkretere Varianten dürften daher wegen schnellerer Realisierbarkeit und Rahmenbedingungen Vorrang genießen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.10.2018