Violine und Cello sind verliebt

Das Mozartfest ist das Klassik-Highlight im Schloss. Dort, wo Wolfgang Amadeus selbst einige Kostproben seines Könnens gegeben hatte, treten nun Klangvirtuosen des 21. Jahrhunderts vor das Publikum.

So stehen das Amaryllis und das Schumann Quartett für absolute Perfektion und musikalisches Einfühlungsvermögen und haben sich weltweit einen Namen gemacht. In einer Konzertreihe von drei Konzerten am vergangenen Wochenende hatte der künstlerische Leiter der Mozartgesellschaft, Nikolaus Friedrich, eine neue Herausforderung an die acht Musiker gestellt: die letzten zehn Streichquartette Mozarts chronologisch aufzuführen. Bei der Matinee bewies das Amaryllis Quartett mit den Werken KV 464 und KV 465, dass es auch in Schwetzingen zum Publikumsliebling geworden ist. Bedacht waren der erste und zweite Satz. Einfach bezaubernd war es mitanzuhören, wie aus einem zarten Melodiefaden im Andante immer wieder ein voller warmer Klang entstand. Mit Allegro molto war der letzte Satz ein energischer Abschluss für das Streichquartett Nr. 18 A-Dur.

Genialität Mozarts

Einen echten Überraschungseffekt hatte Mozart im Streichquartett Nr.19 C-Dur vorbereitet. Wer das Adagio des ersten Satzes zum ersten Mal miterlebt, wähnt sich im falschen Konzert. Ein Blick ins Programm und die reibenden Töne des Anfangs erhalten wieder ihren Sinn: Das als „Dissonanzenquartett“ bekannte Werk hatte schon bei Beethoven gemischte Gefühle hervorgerufen. Es zeugt einerseits von der Genialität Mozarts, der keine Bedenken hatte, mit den neuartigen Klängen seine Zeitgenossen zu schockieren, andererseits steht das Quartett noch ganz in der Tonsprache der Klassik.

Der unheimliche Anfang mündete in den belebten ersten Satz, der vor Konsonanzen und Wohlklängen nur so sprühte. Wie zwei Verliebte sprachen erste Violine und Violoncello im Andante cantabile miteinander. Wunderschön gab Gustav Frielinghaus das Thema vor, vorsichtig wie im Echo griff Yves Sandoz es dann auf. Beinahe karikaturhaft erschien das Menuett, bevor das Allegro ein begeistertes „Wow!“ des sonst eher kritischen Publikums und einen brausenden Applaus auslöste. Nach der Pause interpretierte das Schumann Quartett Mozarts KV 499 mit ganz anderem, eigenem Klang. Etwas zurückhaltender war das Allegretto des „Hoffmeister-Quartetts“. Doch schon im zweiten Satz revidierten sie diesen Höreindruck mit einer präsenten Violinenstimme bei Erik Schumann, der sich die anderen unterordneten. Seit ihren Anfängen musizieren Erik, Ken und Mark Schumann zusammen. Erst später schloss sich Liisa Randalu mit der Viola an und machte den Quartettklang perfekt. Ohne sich abzusprechen, lassen sie den Moment des Auftritts auf sich wirken und begeistern das Publikum. Am Abend ging die Reihe mit Mozarts Streichquartetten weiter, mit dem Amaryllis und dem Schumann Quartett. Über das Konzert schien Nikolaus Friedrich aber schon jetzt „ganz happy.“

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.10.2019