Violinenklänge zu Feuershow

Schwetzingen.Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Das Lichterfest wird am Samstag, 27. Juli, den Schlossgarten in ein buntes Leuchtspektakel verwandeln. 2000 Flammenschalen, Pylonen, Lichterketten und LED-Strahler sollen die Gartenfläche erhellen. „Schon seit Anfang des Jahres ist das Fest in der Stadt Thema. Alle Bürger freuen sich auf dieses besondere Erlebnis“, sagt Oberbürgermeister Dr. René Pöltl.

Eine Mischung aus Altbewährtem und Neuem will Erwin Clausen vom Organisatorenteam Yellow Concerts im Programm erreichen. Auf 14 Plätzen wird es Livemusik und Showeinlagen geben.

Picknick auf Rasenfläche

„Eine der Hauptbühnen befindet sich wieder an der Hirschgruppe, wo die Gäste auch gerne auf der Rasenfläche picknicken dürfen“, sagt Clausen. Dort gibt es das Musical-Medley der Gruppe „Complete in Motion“. „Die Berliner Violinistin Katharina Garrard wird mit einer LED- und Feuershow eine neue Bereicherung für das Fest sein“, ist sich Clausen sicher. Bei Einbruch der Dunkelheit übernehmen dann die „Firedancer“ mit Feuerartistik.

Auf dem Festivalgelände wird der Kurpfälzer Comedian Chako Habekost in heimischem Dialekt die Besucher zum Lachen bringen, bevor die Formation „Me and the heat“ ihre Party-Kracher auspackt. Neu ist zudem eine Weinlounge am Minerva-Tempel, wo pfälzische Winzer ihre edlen Tropfen anbieten. Auf dem Platz vor der Moschee wird die Welt von „Tausendundeiner Nacht“ zu sehen sein – mit orientalischen Klängen und einem tanzenden Derwisch. Erstmals ist auch der Innenhof der Moschee geöffnet. In drei Showblocks zeigt die „Dance & Health Academy“ Schleiertänze.

Um allen einen schönen Abend zu ermöglichen, erhält jeder Besucher vom Veranstalter einen Flyer mit Hinweisen zum Verhalten und mit Notrufnummern.

Es herrscht Hundeverbot. Kiesflächen und Blumenbeete dürfen nicht betreten werden. Das große Feuerwerk wird es dann um etwa 22.40 Uhr geben – der perfekte farbenfrohe Abschluss über dem Schlossgarten. nina

