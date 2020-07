VIP-Karten für jeden als Geschenk

„Danke an alle Helden!“ Knapp drei Monate nach der großen Corona-Initiative für Ärzte und Pflegepersonal legt die mit 145 Fachgeschäften drittgrößte deutsche Optikerkette „pro optik“ jetzt nach und bedankt sich mit der größten Aktion in ihrer Geschichte buchstäblich bei allen.

Getreu dem Motto „Für uns sind alle Helden“ verschenkt das Unternehmen 120-Euro-Helden-VIP-Karten, will damit Danke sagen und den großartigen Zusammenhalt unserer Gesellschaft während der vergangenen Monate würdigen, heißt es in einer Pressemitteilung. Micha S. Siebenhandl, CEO von „pro optik“: „Hinter uns allen liegen extrem fordernde Wochen, aber wir müssen auch in Zukunft weiter tapfer sein. Wir wollen uns mit unserem 120-Euro-Geschenk deshalb einfach einmal bei allen bedanken und dafür sorgen, dass wir auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht nur einen kühlen Kopf, sondern auch einen klaren Blick behalten.“ Die 120-Euro-VIP-Karte kann beim Kauf einer Brille eingelöst werden. Berechtigt sind buchstäblich alle – 82 Millionen Bürger in Deutschland.

120 Euro als Gutschein

Die Aktion #DankeAnAlleHelden gilt ab sofort und in allen teilnehmenden „pro optik“-Fachgeschäften – auch in der hiesigen Filiale in der Mannheimer Straße 5 in Schwetzingen. Die 120-Euro-Helden-VIP-Karte kann dort direkt abgeholt, gegen Vorlage des aktuellen Flyers eingetauscht oder per Post bei der „pro optik“-Zentrale in Wendlingen (Baden-Württemberg) angefordert werden.

Mit der VIP-Karte bekommen dann alle Alltagshelden 120 Euro beim Kauf einer Korrektionsbrille ab 179 Euro geschenkt. Darüber hinaus gibt es gegen Vorzeigen der Karte als zweites Geschenk auch noch zahlreiche Leistungen wie qualifizierter Sehtest, Ultraschallreinigung und vieles mehr kostenlos. Und als drittes Geschenk erhalten Kunden des MediFree-Kontaktlinsensystems auch die Erstanpassung in Höhe von 24,90 Euro gratis. zg

Info: Die genauen Teilnahmebedingungen gibt es unter www.prooptik.de/heldenaktion

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.07.2020