Viterma zaubert ein neues Wohlfühlbad

Schwetzingen/Brühl.Jeden Tag verbringen wir im Durchschnitt rund 45 Minuten in unserem Badezimmer. Umso wichtiger ist es also, hier eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Die Badspezialisten von Viterma machen genau das möglich.

„Mit einer großen Auswahl an Designs, Markenherstellern und Farben sowie einer individuell für den Kunden maßgefertigten Dusche zaubert Viterma aus Ihrem alten Bad Ihr neues Wohlfühlbad“, verspricht das Team um Michael Schnatz, der für die Geschäftsführung und Badberatung zuständig ist. Maximal fünf Tage benötigen die hochqualifizierten Profi-Handwerker für die Renovierung des Badezimmers.

Lärm- und staubarmer Umbau

Das Prozedere ist oft nervenaufreibend: Wer sein Bad renovieren möchte, muss in der Regel viele Handwerker wie Elektriker, Installateure und Fliesenleger eigenständig suchen und koordinieren. Nicht so aber bei Viterma, denn hier erfolgt die gesamte Badrenovierung mit nur einem Ansprechpartner, der sich um alles kümmert. Viterma bietet von der Erstberatung bis zur Endabnahme ein Rundum-Sorglos-Paket, welches für den Kunden völlig stress- und sorgenfrei ist.

„Mit Viterma gestalten Sie Ihr neues Wohlfühlbad ganz nach den eigenen Wünschen“, meint Schnatz. Für den Boden stehen beispielsweise verschiedene Holz- und Steindekore zur Auswahl. Das fugenlose Viterma Wandsystem ist in mehr als 1900 Farben verfügbar – zudem gibt es hier auch die Möglichkeit, ein Lieblingsmotiv, zum Beispiel ein Urlaubs- oder Familienfoto, einzusetzen. Kombiniert mit langlebigen Produkten namhafter Hersteller ergeben sich hier abertausende Möglichkeiten, ein neues Bad zu gestalten.

Ein lärm- und staubarmer Umbau mit Qualitätsprodukten sowie eine hohe Kundenzufriedenheit stehen für Viterma im Mittelpunkt. Dies spiegelt sich auch im Leitsatz des Unternehmens wider. Dieser lautet: „Unsere Leidenschaft ist es, die Lebensqualität unserer Kunden und Wegbegleiter nachhaltig zu verbessern. Wir nennen das ,Better Life‘.“ Auf die Badrenovierung der Firma aus einer Hand ist also Verlass – zehn Jahre Garantie auf Viterma-Produkte sowie ein Festpreisangebot inklusive. Egal, ob das gesamte Badezimmer saniert werden soll, oder nur eine Teilrenovierung geplant ist – Viterma ist der zuverlässige und kompetente Badexperte in der Nähe. „Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin direkt in den eigenen vier Wänden. Oder besuchen Sie unsere Infoveranstaltung unter dem Motto ,Neue Zeit – Neues Bad‘ am 25. September“, lädt Schnatz alle Interessierten ein. caz

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.09.2020