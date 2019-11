Vize Lederer kandidiert

Im April 2020 endet nach fast 36 Jahren die Amtszeit von Bürgermeister Karl Seitle (69) in Schwetzingens oberbayerischer Partnergemeinde Karlshuld (mit dem Ortsteil Neuschwetzingen). Am 15. März wird also definitiv ein neuer Rathauschef in dem 6000-Einwohner-Ort im Donaumoos gewählt. Inzwischen hat der erste Bewerber den Hut in den Ring geworfen – sein Name ist keine Überraschung: Michael Lederer (45) hat seine Kandidatur verkündet.

Lederer war längst als Seitle-Nachfolger gehandelt worden, er ist seit gut fünf Jahren stellvertretender Bürgermeister und sitzt seit 18 Jahren für die Freien Wähler (FW) im Gemeinderat. Diese haben dort die Mehrheit (12 von 21 Mitgliedern). Am Donnerstag, 14. November, will Lederer, der mit seinem Bruder in Karlshuld einen Supermarkt mit eigener Bäckerei sowie fünf Filialen im Landkreis betreibt, auf der Nominierungsversammlung der Freien Wähler sein Programm vorstellen. Die offizielle Kür dürfte Formsache sein.

In Schwetzingen ist Michael Lederer seit Jahren bestens bekannt, er ist in Karlshuld einer der großen Förderer der Städtepartnerschaft. ali

