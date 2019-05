Vögel mit dem Nabu zählen

So wird das „Tiny-House“-Eigenheim von Janine Marielle Ruch und Michael Silberhorn im Grundriss aussehen, den haben die beiden im Ketscher Bruch schonmal probeweise ausgelegt. Bild: Zeuner © Koch-Mattern

Der Naturschutzbund (Nabu) Schwetzingen und Umgebung freut sich über Unterstützung bei der Zählung von Gartenvögeln und lädt dazu am Samstag, 11. Mai, zu einer Führung in den Schlossgarten ein.

Seit Jahren werden die turnusmäßigen Zählungen in der Vogelwelt vom Nabu wissenschaftlich ausgewertet und bilden eine wertvolle Datenbasis für die Weichenstellungen im Natur- und Umweltschutz. Treffpunkt ist am Samstag, 11. Mai, um 17 Uhr am Haupteingang des Schlosses vor den Kassen. Ziel der Aktion ist es, ein deutschlandweites und möglichst genaues Bild von der Vogelwelt in den Städten und Dörfern zu erhalten. Dabei geht es darum, Veränderungen der Vogelbestände festzustellen. Bei der Zählung kann jeder am Wochenende mitmachen, auch unabhängig von der Führung. zg

Info: Eine Videoanleitung und weitere Tipps zur Vogelzählung gibt’s unter www.nabu.de/teilnahme

