Völker tritt nicht mehr an

Die Vorsitzende der Freien Wähler in Schwetzingen, Elfriede Fackel- Kretz-Keller, lädt alle Mitglieder zur Versammlung am Sonntag, 13. Januar, um 17 Uhr ins Clubhaus des TV Schwetzingen ein. Auf dem Programm steht die Vorstellung der Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai, die Bestätigung der Liste sowie die Vorstellung und Diskussion des Wahlprogramms. Man darf auf die Liste gespannt sein, da ja mit Dr. Jürgen Grimm und Raquel Rempp schon zwei aktive Stadträte erklärt haben, nicht mehr anzutreten. Gestern bestätigten auf Anfrage unserer Zeitung auch noch Oliver Völker und Silke Scheiber (aus beruflichen Gründen), dass sie nicht mehr für den Gemeinderat kandidieren.

Zudem werden die Kandidaten für die Kreistagswahl präsentiert und gewählt. Anträge zur Tagesordnung müssen spätestens eine Woche vorher schriftlich bei der Vorsitzenden eingereicht werden. Im Anschluss an die Versammlung findet der traditionelle Neujahrsempfang der Freiwähler am gleichen Ort statt. Hierzu sind Mitglieder und Freunde sowie Gönner der SFW geladen.

Rückblick und Ausblick

Nach einem Sektempfang werden die Vorsitzende sowie der Sprecher der Fraktion, Dr. Jürgen Grimm, kurz aus den jeweiligen Gremien berichten und einen Ausblick auf 2019 wagen. Es besteht die Möglichkeit auf eigene Rechnung Speisen und Getränke zu genießen. Hier haben alle Schwetzinger die Möglichkeit zur Abgabe ihrer Unterstützerunterschrift, da die Schwetzinger Freien Wähler nach ihrem Zusammenschluss als „neue Wählervereinigung“ gelten, die erneut Unterstützer nachweisen muss, um bei den Kommunal- und Kreistagswahlen antreten zu können. cp

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.12.2018