Voigtmann steht zur Verfügung

Region.Nachdem die CDU gleich mit drei Bewerbern in die Nominierungsversammlung für den Kandidaten zur Landtagswahl geht und den Grünen aller Voraussicht nach ein Wechsel vom bisherigen Abgeordneten Manfred Kern hin zu Staatssekretär Dr. Andre Baumann bevorsteht, haben wir auch bei den anderen Parteien nachgefragt, wer für sie antreten will und wie das Prozedere der Kandidatenaufstellung abläuft. Heute möchten wir über die Vorgehensweise der Alternative für Deutschland (AfD) informieren.

Der Pressesprecher des Kreisvorstandes Rhein-Neckar, Johannes Rausch, schreibt uns auf Anfrage, dass für die Nominierung eines Kandidaten Paragraf 5 der Bundeswahlordnung für Wahlkreiskandidaten gelte. Stimmberechtigt seien damit für den Wahlkreis Hockenheim/Schwetzingen sämtliche Mitglieder des AfD-Gemeindeverbandes Kurpfalz.

„Die genauen Termine werden noch seitens des Kreisvorstandes Rhein-Neckar festgelegt, voraussichtlich finden die Aufstellungsversammlungen im ersten Quartal dieses Jahres statt“, so Rausch: „Das Bewerberfeld für die Kandidatur zum Landtag wird sich am Tag der Aufstellungsversammlung ergeben. Sofern die Versammlung Pressevertreter zulässt, können Sie dieser Versammlung gerne beiwohnen“, schreibt Rausch weiter. Darauf hoffen wir natürlich im Sinne der demokratischen Grundhaltung, die ja immer wieder gerne betont wird.

Natürlich haben wir auch beim Ketscher Landtagsabgeordneten Klaus-Günther Voigtmann nachgefragt, ob er denn wieder antreten möchte und für eine weitere Legislaturperiode zur Verfügung steht. Der 74-Jährige steht offensichtlich wieder zur Verfügung, wenn die AfD ihn ins Rennen schicken möchte. Er schreibt uns: „Für mich hat eine erneute Nominierung seitens der dafür vorgesehenen Gremien für die Landtagswahl am 14. März 2021 keine existenzielle Bedeutung; von meiner Seite aus gibt es dafür aber keinerlei Einschränkungen. Die Entscheidungen fallen jedoch erst im April/Mai 2020“, so Voigtmann.

Und weiter führt er aus: „Einen besonderen Reiz bietet dabei natürlich eine eventuelle Konkurrenz des grünen Staatssekretärs Andre Baumann in diesem Wahlkreis, welcher sich – und uns – wohl zumuten will, seinen Chef, Minister Franz Untersteller, in 2021 zu beerben. Damit erbt er aber auch dessen Versagen in der Umwelt- und Energiepolitik, da das Modell der Energiewende für Baden-Württemberg praktisch vor dem Scheitern steht“, so Voigtmann.

Einen Vorgeschmack auf die zu erwartende Stimmung habe im November eine öffentliche Anhörung zum geplanten Windkraft-Standort Kirrlach/Kronau vor erstaunlicherweise einigen Hundert Teilnehmern geliefert. Auf ähnliche Veranstaltungen könne man im kommenden Wahlkampf gespannt sein“, so der Landtagsabgeordnete aus Ketsch.

Zugehörigkeit in der Fraktion

Auf unsere Anfrage hin, zu welchen Teil der untereinander durchaus konfliktgeladenen Landtagsfraktion der AfD er sich denn zähle, antwortet Voigtmann wie folgt: „Was Ihre AfD-fraktionsinterne Frage über meine eventuelle Positionierung in dieser Fraktion anbetrifft, kann ich Ihnen versichern, dass die Ansicht einer verfestigten Gruppenbildung in dieser Gesamtheit etwas in die Irre führt, dass aber bei diversen Fragen unterschiedliche Ansichten vertreten werden, die sich aber immer an den Grundsätzen unseres Parteiprogramms orientieren. Insofern können wir auch in den Plenumsdebatten zu jedem Thema einen gesamtheitlich abgestimmten Beitrag präsentieren“, erklärt der AfD-Mann.

Er schreibt zudem: „Im Großen und Ganzen wird einer eventuellen Flügelaffinität in der Presse eine zu große Bedeutung beigemessen. Immerhin stellen aber die Wahlergebnisse in den östlichen Bundesländern in 2019 durchaus einen Ansporn für unseren eigenen Ziele für die Wahl in 2021 dar; dies bezieht sich sowohl auf die Formate, als auch auf die programmatischen Inhalte“, heißt es von Seiten Klaus-Günther Voigtmanns. Bild: AfD

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.02.2020