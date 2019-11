Volkshochschule leuchtet orange

Gewalt gegen Frauen und Mädchen – darauf will der Zonta-Club am Montag, 25. November, ab 17 Uhr aufmerksam machen. Aus diesem Grund wird das Gebäude der Volkshochschule an den kleinen Planken bis 19 Uhr orange angestrahlt.

Mit der weltweiten „Zonta says no“-Aktion möchten die Verantwortlichen außerdem aufzeigen, dass viele Mädchen und Frauen keinen Zugang zu Bildung und einem selbstbestimmten Leben haben.

Diese Aktion feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen in 63 Ländern quer über den Globus. In Deutschland setzen rund 130 Zonta-Clubs in rund 100 deutschen Städten und Kommunen orange Leuchtzeichen gegen die sexualisierte Gewalt, ihre Ursachen und Folgen. nina

