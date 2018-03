Anzeige

„Ich hab’ Rücken.“ Mit diesem Satz hat Comedian Hape Kerkeling seine Kultfigur Horst Schlämmer berühmt gemacht. Eigentlich ist das nicht zum Spaßen, denn: Rückenprobleme erschweren den Alltag ungemein. Rund 80 Prozent aller Menschen in Deutschland leiden unter der Volkskrankheit. Die Folgen? Die Schmerzen erschweren den Alltag, oft auch den nächtlichen Schlaf.

Die Hauptursachen sind Stress, mangelnde Bewegung und Übergewicht. Sie merken schon: Es sind Dinge, die jeden betreffen können, vor allem heutzutage. Wo ein Problem ist, ist aber meistens auch eine Lösung. Die Tipps und Tricks gegen Rückenschmerzen gibt es also auch – und damit sind nicht „Sitz’ gerade“ oder „Geh’ beim Bücken in die Hocke“ gemeint. Es gibt viele Präventions- aber auch Rehabilitationsmaßnahmen, die den Rücken stärken können.“ Wussten Sie eigentlich, dass unser Körper oftmals auch mit Rückenschmerzen reagiert, wenn er uns auf etwas anderes aufmerksam machen will?“ Dieses Frage stellt Dr. Arthur Filusch, der bald im Medi Fit am Neuen Messplatz einen Vortrag hält: „Unser Rücken ist also nicht nur die Säule unseres Körpers, sondern dient auch als Warnsignal. Wie kann ich meinen Rücken stärken?“ Das erfahren die Besucher des Vortrags am Donnerstag, 15. März, ab 19 Uhr im Medi Fit. Dr. Arthur Filusch beschäftigt sich an diesem Abend mit dem Thema Bewegung und deren positiver Wirkung auf den Körper. Das Beste: Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos – auch für Nichtmitglieder. Da lässt sich erforschen, wie man den Rückenschmerzen den Kampf ansagen kann. zg