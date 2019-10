Vollblutkünstler im geschmeidigen Zusammenspiel

Welch ein Reichtum an subtiler Kunst! Aus dem geschmeidigen Zusammenspiel von Jakob David Rattinger an der Gambe und Ralf Waldner am Cembalo spürte man: Hier treffen zwei Vollblutkünstler aufeinander, die mit der historischen Aufführungspraxis bestens vertraut sind. An ihrem Abend in der Schlosskapelle zeigten sie am ausgewählten Repertoire die Wege zu Mozart auf an Instrumenten, die den Salzburger Komponisten schon sehr früh beeinflusst und geformt haben.

Obwohl Mozart nichts für die Gambe komponiert hatte, so führte sie ihn als Instrument des Barocks doch zu seiner Musik hin. Anhand von Werken der französischen Gambisten Marin Marais (1656 – 1728) und Jean-Baptiste-Antoine Forqueray (1699 – 1782), des Vorklassikers Johann Christian Bachs (1735 – 1782) oder des deutschen Gambensolisten Carl Friedrich Abel (1723 – 1787) wurde dies auch hörbar gemacht. Zu verdanken ist die stimmige Programmkonzeption dem Künstlerischen Leiter Nikolaus Friedrich, der im 50. Jubiläumsjahr der Mozartgesellschaft mit solch raren Schätzen das Publikum entzückte. Denn was die beiden ausgezeichneten Musiker an Interpretationsqualitäten boten, war schlicht ergreifend.

Die klangliche Präsenz der Instrumente, die warmen, vollen Töne der Gambe, eingebettet in die silberhellen des Cembalos, verlieh der „Suite in a-Moll“ aus dem „III. Livre de pièces de viole“ von Marin Marais mit dem polyphonen Allemande, dem beschwingten Courante, der melodischen Sarabande oder dem hüpfenden Gigue jene Sonorität, die wunderbar zu dieser anmutig-tänzerischen Musik passte. In den „Suiten in D- und G-Dur“ aus den „II. und V. Livre de pièces de viole“ des Großmeisters Marais kam besonders im zweiten Satz „Les Voix humaines“ Rattingers wendiger, betörender Gambenklang unglaublich schön zum Ausdruck.

Mit einnehmendem Charme und Empathie stellte der fabelhafte Gambist, der Künstlerische Leiter der Barocktage in Schwetzingens Partnerstadt Schrobenhausen, sein Instrument vor und die Faszination, die es auf ihn ausübt. Die Leuchtkraft und der Farbenreichtum der Kniegeige, wie die Gambe noch genannt wird, sowie die atemberaubende Virtuosität, mit der Rattinger in der „Suite in d-Moll. aus dem Drexel-Manuskript“ von Carl-Friedrich Abel den Bogen über die Saiten strich, ließ den Funken der Begeisterung endgültig auf das Publikum überspringen.

Auch Waldner präsentierte als Solist seine elegante Kunstfertigkeit am Cembalo. Nicht nur optisch zierte das aparte Instrument die Schlosskapelle, auch klanglich zeigte es einen unglaublichen Nuancenreichtum. Die „Klaviersuite C-Dur“, KV 399, die Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) nach dem Vorbild der barocken Musik komponiert hat, gestaltete er mit erstaunlich differenziertem Spiel. Eine unmittelbar ansprechende Wirkung erzeugte er mit Johann Christian Bachs (1735 – 1782) „Cembalosonate in G-Dur“, op. 17, Nr. 1. deren Interpretation ihn als bemerkenswerten Experten auszeichnete.

Glanzpunkt zum Schluss

Ein Glanzpunkt bildete zum Schluss Mozarts „Rondo alla Turca“ aus der Klaviersonate Nr. 11, A-Dur, KV 33, in einer Bearbeitung für Cembalo und Gambe. Die Fülle von Mozarts Einfällen, den farbigen, klangsinnlichen orientalischen Kolorit vergegenwärtigten die beiden Musiker mit solch überschäumender Musizierfreude, dass die Zuhörer hingerissen in Jubel ausbrachen. Diesen beglückenden Abend beendeten sie dann mit zwei Zugaben: Variationen aus der „Folia“ und einer beschwingten „Chaconne“, beide von von Marin Marais.

