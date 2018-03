Anzeige

Gemeinsam mit der EnBW präsentieren sich die Stadtwerke Schwetzingen in diesem Jahr erneut als Hauptsponsor der 12. EnergieMesse Rhein-Neckar. „Ob Photovoltaikanlagen, Elektro-Zapfsäulen, Blockheizkraftwerke, Fernwärme oder kostenloses W-Lan in der Innenstadt: Wir stehen für zukunftsorientierte Versorgungskonzepte und Technologien“, sagen die Geschäftsführer Martina Braun und Dieter Scholl. „Für uns als regionalen Dienstleister ist es eine Selbstverständlichkeit, den direkten Kontakt zu den Bürgern zu suchen und das Unternehmen und seine Leistungsfähigkeit live zu präsentieren.“

Bei einer besonderen Klima-Partner-Kooperation bringen die Stadtwerke mit den renommierten Partnern Viessmann und Wingas eine innovative und zukunftsweisende Technologie voran: die Brennstoffzelle. Moderne Brennstoffzellen erfüllen alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung EnEV zu 100 Prozent und werden in Rekordhöhe gefördert. Die Technik setzt in Sachen Verbrauch und CO2-Emission neue Maßstäbe. Durch ihren extrem geringen Energieverbrauch und die besonders leistungsfähige Technik überzeugt sie mit den niedrigsten Heizkosten im Vergleich mit anderen Heiztechnologien. Am Stadtwerke-Messestand ist ein entsprechendes Exponat aufgestellt.

Fernwärme kommt als „fertige Wärme“ bedarfsgerecht ins Haus. Sie steht ganzjährig für Heizung und Warmwasser in Küche, Bad und Dusche zur Verfügung. Für Kunden gehören Kessel, Kamin und Brennstofflagerung der Vergangenheit an. Geringe Investitionskosten und ein geringer Platzbedarf für die Station sind Pluspunkte. Fernwärme-Systeme sind weniger störanfällig als Kesselanlagen und wartungsarm. Und Fernwärme spart Zeit: keine Anlieferung von Brennstoffen, keine Kaminreinigung, kein Sicherheits-Check für Tank oder Ofen. Fernwärme erfüllt alle gesetzlichen Bestimmungen, weitere Maßnahmen hinsichtlich Energieeinsparung sind nicht erforderlich! Wenn der Antrag auf einen Hausanschluss bis zum 31. Dezember bei den Stadtwerken vorliegt, besteht zusätzlich die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen sogar einen kostenlosen Hausanschluss zu erhalten.