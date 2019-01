Vom Brems- aufs Gaspedal gerutscht

Zu einem Verkehrsunfall mit einem hohen Schaden von rund 10 000 Euro kam es am Samstag gegen 11.30 Uhr in der Karlsruher Straße. Das meldet die Polizei am Montag.

Anhand der ersten Feststellungen rutschte ein aus Schwetzingen stammender Audi-Fahrer vom Brems- aufs Gaspedal ab, wodurch der Wagen beschleunigte und einen Radfahrer berührte. Dieser stürzte jedoch glücklicherweise nicht, so die Polizei. Der Audi krachte gegen vier am Gehweg stehende Poller, die beschädigt wurden, touchierte zudem ein weiteres Fahrzeug, das ebenfalls gegen einen Poller krachte. An den beiden Autos wie auch an den Pollern entstand beträchtlicher Schaden. Die Polizei sucht nun nach dem Radfahrer, der wichtige Hinweise zum Unfall geben könnte. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Zirka 25 bis 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, Brille, Mütze. Er trug schwarz-weiße Kleidung. Bei seinem Fahrrad müsste es sich um ein Mountainbike mit dicken Reifen gehandelt haben. Er wird gebeten, sich unter der Nummer 06202/28 80 zu melden. pol

