Vom Choral bis zum Blues-March

Ein Konzert für Blechbläser und Orgel gibt am Sonntag, 1. Juli, das Nordbadische Blechbläserensemble um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkiche. Auf dem Programm stehen Werke von Antonio Vivaldi, Jean Sibelius, Ingo Luis, Christian Domke, Werner Petersen, Chris Woods, Raymond Premru, Christian Schaefer und Eugène Gigout.

Zu hören sind ein Concerto für zwei Trompeten und Ensemble, eine Partita über den Choral „Sonne der Gerechtigkeit“, die Fanfare „Come on, Man!“, ein Blues-March, eine Spiritualbearbeitung, ein Choralvorspiel über „Nun ruhen alle Wälder“ sowie ein „Grand Choer Dialogué“ für Blechbläser und Orgel. Insgesamt also ein sehr abwechslungsreiches Programm in verschiedenen Stilrichtungen.

Das Nordbadische Blechbläserensemble besteht aus Bläsern der Posaunenchöre der Region. Es steht unter der Leitung von Landesposaunenwart Armin Schaefer. Das Ensemble ist fester Bestandteil der Badischen Posaunenarbeit innerhalb der Evangelischen Landeskirche und hat die Aufgabe, durch Konzerte den Posaunenchören Literatur vorzustellen und ihnen damit neue Anregungen für die Arbeit in der eigenen Gemeinde zu geben.